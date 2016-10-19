Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Стало известно, когда россияне заживут, как до кризиса
Глава Министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в будущем году россиян ждет рост зарплат, а к концу 2018-го реальные доходы граждан РФ вернутся на докризисный уровень, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Об этом министр сообщил в интервью телеканалу НТВ. "Мы рассчитываем, что к концу 2018 года произойдет уже восстановление. Рост начнется уже в 2017-2018 году, и в течение трех лет - 2018-й, 2019-й - мы исходим из того, что эти доходы восстановятся", - считает он. "В этом году уже по итогам 8 месяцев и будем смотреть, что будет по 9 месяцам, есть ощущение, что реальные зарплаты не падают, то есть они начнут рост при снижении инфляции", - добавил министр.
Также он отметил, что кабмин намерен провести индексацию пенсий в 2017-2019 гг. по уровню фактической инфляции.
"В последующие годы планируется индексировать пенсию по фактической инфляции за прошлый год. В 2017 году это будет где-то 5,8%, потом - 4% ежегодно. Пока так заложено в прогнозе. Если будут какие-то отклонения, точная оценка будет приведена в соответствии с той цифрой, которую посчитает Росстат", - подчеркнул Топилин.
По его словам, все остальные социальные выплаты, за исключением пенсий, проиндексируют аналогичным образом начиная с 1 февраля 2017-го. "Мы надеемся, что тем самым постепенно восстановим доходы, социальные выплаты и, в том числе, реальный уровень пенсий", - сказал он.
Кроме того, министр рассказал, когда средняя продолжительность жизни в России сможет достичь барьера в 80 лет. С его точки зрения, в ближайшие годы стране это не грозит. "Быстро, конечно, продолжительность жизни до 80 лет не увеличится, но мы исходим их того, что в течение где-то еще 4-5 лет мы можем достичь продолжительности жизни 74 года", - считает министр. Он считает, что для преодоления этого порога в дальнейшем необходимы существенные "прорывы, например, в здравоохранении".
Он уверен, что если большинство развитых стран мира достигло 80-летней продолжительности жизни, то "мы тоже обязаны это сделать". Отметим, в настоящее время продолжительность жизни в России составляет 72 года.
Между тем экономический блок правительства более сдержан в прогнозах по ключевым показателям. Так, в 2018 г. Минэкономразвития ожидает рост реальных доходов россиян на уровне 1% (в 2017 - 0,5%), а реальных зарплат - на 1,9% (0,6% в 2017 году).
Третий год подряд Росстат фиксирует снижение доходов населения. По итогам 2015-го падение достигло уровня 8,3%, а если учитывать еще и показатели 2014-го, то доходы граждан за последние 2 года упали на 14,2%. При этом инфляция по итогам 2016 г. ожидается на уровне 5,8%, сообщает RT.
В текущем году 21,4 миллиона россиян, или 14,6% от всего населения страны, имели доходы ниже прожиточного минимума - сейчас он составляет 9 тыс. 956 рублей. Росстат считает данный показатель на основе стоимости обязательных продуктов питания (минимальный набор - 4 тыс. 600 руб.), непродовольственных товаров (2 тыс. 300 руб.) и расходов на коммунальные платежи.
Что касается пенсионеров, 13 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что индексация пенсий и некоторых социальных выплат пройдет по уровню фактической инфляции в феврале 2017 года. Правительство приняло решение произвести единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тыс. руб. в январе будущего года вместо дополнительной индексации пенсий во втором полугодии 2016-го. Выплаты получат 43 миллиона российских пенсионеров. По словам Медведева, в феврале 2017-го будет проведена индексация "в полном объеме по итогам накопленной инфляции за 2016 год".
Новости тематики
- Стало известно, когда россияне заживут, как до кризиса
- Россияне будут оплачивать чужие налоги
- Brent восстанавливается, новых санкций не будет
- Эксперты советуют бежать покупать доллар
- Герман Греф предрек России гражданскую войну
- Российская экономика начала оживать
- Нефть выше $50 – рубль все крепче
- Спрос на доллары динамично растет
- Путин поручил освободить самозанятых от налогов
- В России повысят налоги, снижая их
Новости раздела
- Стало известно, когда россияне заживут, как до кризиса
- Россияне будут оплачивать чужие налоги
- Brent восстанавливается, новых санкций не будет
- Советские вклады еще действуют
- Эксперты советуют бежать покупать доллар
- Финансовые технологии могут загнать банки РФ в ловушку
- В России появятся надежные финансовые инструменты, доходнее чем вклады
- Герман Греф предрек России гражданскую войну
- Российская экономика начала оживать
- Сбербанк будет предоставлять автомобили в лизинг для малого бизнеса и ИП
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Автовладелец во Владивостоке сам помог украсть свою машину
- "Мы будем защищать депутатов "Партии Дела" всеми законными способами"
- Во Владивостоке за "серую зарплату" оштрафовали более 1000 предприятий
- Губернатора Владимира Миклушевского могут призвать в армию
- Во Владивостоке одна из центральных улиц перекрыта из-за аварии
- Приморцам не стоит предлагать взятку в патрульных автомашинах ДПС
- Стал известен размер материнского капитала на 2017 год
- Дальний Восток захватывают тараканы-мутанты
- Японские ученые, приехавшие во Владивосток, оказались разведчиками
- Россияне будут оплачивать чужие налоги