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Стало известно, когда россияне заживут, как до кризиса

19 Октября 2016, 17:20 | В России

Глава Министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в будущем году россиян ждет рост зарплат, а к концу 2018-го реальные доходы граждан РФ вернутся на докризисный уровень, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом министр сообщил в интервью телеканалу НТВ. "Мы рассчитываем, что к концу 2018 года произойдет уже восстановление. Рост начнется уже в 2017-2018 году, и в течение трех лет - 2018-й, 2019-й - мы исходим из того, что эти доходы восстановятся", - считает он. "В этом году уже по итогам 8 месяцев и будем смотреть, что будет по 9 месяцам, есть ощущение, что реальные зарплаты не падают, то есть они начнут рост при снижении инфляции", - добавил министр.

Также он отметил, что кабмин намерен провести индексацию пенсий в 2017-2019 гг. по уровню фактической инфляции.

"В последующие годы планируется индексировать пенсию по фактической инфляции за прошлый год. В 2017 году это будет где-то 5,8%, потом - 4% ежегодно. Пока так заложено в прогнозе. Если будут какие-то отклонения, точная оценка будет приведена в соответствии с той цифрой, которую посчитает Росстат", - подчеркнул Топилин.

По его словам, все остальные социальные выплаты, за исключением пенсий, проиндексируют аналогичным образом начиная с 1 февраля 2017-го. "Мы надеемся, что тем самым постепенно восстановим доходы, социальные выплаты и, в том числе, реальный уровень пенсий", - сказал он.

Кроме того, министр рассказал, когда средняя продолжительность жизни в России сможет достичь барьера в 80 лет. С его точки зрения, в ближайшие годы стране это не грозит. "Быстро, конечно, продолжительность жизни до 80 лет не увеличится, но мы исходим их того, что в течение где-то еще 4-5 лет мы можем достичь продолжительности жизни 74 года", - считает министр. Он считает, что для преодоления этого порога в дальнейшем необходимы существенные "прорывы, например, в здравоохранении".

Он уверен, что если большинство развитых стран мира достигло 80-летней продолжительности жизни, то "мы тоже обязаны это сделать". Отметим, в настоящее время продолжительность жизни в России составляет 72 года.

Между тем экономический блок правительства более сдержан в прогнозах по ключевым показателям. Так, в 2018 г. Минэкономразвития ожидает рост реальных доходов россиян на уровне 1% (в 2017 - 0,5%), а реальных зарплат - на 1,9% (0,6% в 2017 году).

Третий год подряд Росстат фиксирует снижение доходов населения. По итогам 2015-го падение достигло уровня 8,3%, а если учитывать еще и показатели 2014-го, то доходы граждан за последние 2 года упали на 14,2%. При этом инфляция по итогам 2016 г. ожидается на уровне 5,8%, сообщает RT.

В текущем году 21,4 миллиона россиян, или 14,6% от всего населения страны, имели доходы ниже прожиточного минимума - сейчас он составляет 9 тыс. 956 рублей. Росстат считает данный показатель на основе стоимости обязательных продуктов питания (минимальный набор - 4 тыс. 600 руб.), непродовольственных товаров (2 тыс. 300 руб.) и расходов на коммунальные платежи.

Что касается пенсионеров, 13 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что индексация пенсий и некоторых социальных выплат пройдет по уровню фактической инфляции в феврале 2017 года. Правительство приняло решение произвести единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тыс. руб. в январе будущего года вместо дополнительной индексации пенсий во втором полугодии 2016-го. Выплаты получат 43 миллиона российских пенсионеров. По словам Медведева, в феврале 2017-го будет проведена индексация "в полном объеме по итогам накопленной инфляции за 2016 год".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: зарплата  топилин  Минэкономразвития  доходы  инфляция  Росстат  кризис  уровень жизни  минтруд 






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