Россияне будут оплачивать чужие налоги

Россиянам вскоре разрешат платить налоги за других. С подобным предложением выступили Федеральная налоговая служба и Министерство финансов. Правительству идея понравилась. Законодательное новшество облегчит гражданам и компаниям процесс уплаты налогов, отчего их собираемость заметно вырастет, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Законопроект, разрешающий добровольную уплату налогов за третьих лиц, был разработан сотрудниками правового управления ФНС и в августе этого года направлен на согласование в Минфин, пишет «Утро.Ru». Документ предполагает внесение поправок в статью 45 Налогового кодекса РФ, согласно которой налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность уплаты налога. Платить за других закон не позволяет. Отступления допускаются лишь в исключительных случаях: когда наследники перечисляют средства за умершего, законный представитель - за плательщика, ставшего недееспособным, правопреемники компании - за реорганизуемое юридическое лицо и тому подобное.

Однако на практике очень часто возникают случаи, когда физические лица готовы оплатить налоговые долги за организацию или за других физлиц. Такое бывает, например, когда на счетах у компании не хватает средств, но недоимку может покрыть директор предприятия из собственного кармана. Для граждан это актуально в ситуациях, когда человек надолго уехал из страны или тяжело болеет и не может сам выполнить свой гражданский долг. Невозможность сделать это лишает бюджеты соответствующих уровней ожидаемых поступлений. Кроме того, финансовая нагрузка плательщика возрастает, так как на неуплаченный налог начисляются штрафы и пени.

Юристы говорят, что внесение налога в бюджет за налогоплательщика третьим лицом не противоречит основным положениям налогового права. Так не делают лишь потому, что Конституционный суд РФ в свое время дал слишком уж ограничительное толкование понятия "самостоятельное исполнение налогоплательщиком обязанности по уплате налога". Никакого практического смысла в подобном запрете нет.

В ФНС предлагают покончить с этой коллизией. В Минфине позицию налоговиков полностью разделяют. Соответствующий пункт был включен в обнародованный в начале месяца проект "Основных направлений налоговой политики на 2017-2019 гг.".

В документе отмечается, что в настоящее время уплата фискальных платежей осуществляется в различной форме (наличной или безналичной) и через разные каналы - банки, почту, кассы администраций, интернет-сервисы, платежные терминалы банков и личные кабинеты налогоплательщиков. "При исполнении обязанности по уплате таких платежей должна быть обеспечена надлежащая идентификация плательщиков для защиты их прав. Предлагается внести в Налоговый кодекс изменения, не предполагающие увязку исполнения обязанности по уплате налога, сбора, страхового взноса и характеристик лица, осуществляющего уплату таких платежей", - говорится в проекте.

Перед внесением в Госдуму законопроект был отправлен на утверждение правительству РФ. У членов кабинета министров возражений не нашлось. "Мы внесли закон, сегодня он был рассмотрен. Замечаний в правительстве по этому поводу не было, надеемся, что правительство одобрит", - заявил журналистам 17 октября заместитель министра финансов РФ Илья Трунин. По его словам, никаких изъятий из этой нормы не предполагается. Иными словами, все смогут платить за всех.

Ожидается, что новый порядок будет принят в осеннюю сессию парламента и вступит в силу уже с 1 января 2017 года. О высокой вероятности быстрого и легкого прохождения законопроекта через все инстанции свидетельствуют заранее внесенные Минфином поправки в правила указания информации в платежных поручениях на перечисление денежных средств в бюджет. Корректировки поясняют, как именно нужно заполнять декларации при оплате чужих налогов.

В ФНС говорят о том, что принятие соответствующего закона позволит повысить собираемость налогов, уменьшить объемы задолженности по налоговым выплатам, а также по пеням и штрафам за неуплату налогов.

В то же время критики инициативы указывают на опасность появления нового вида мошенничества, когда обязанность по уплате налогов будут обманным путем перекладывать на ничего не подозревающих об этом граждан, не имеющих к плательщику никакого отношения. С другой стороны, необходимо разработать механизм взыскания средств с контрагентов, обязавшихся заплатить чужие налоги, но не сделавших этого.

Кроме того, скептики отмечают, что обязанность каждого россиянина платить налоги прописана в Конституции. Поэтому внесением изменений в Налоговый кодекс проблему не решить, нужно инициировать поправки в Основной закон страны, а это практически безнадежное дело.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.