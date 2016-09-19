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Банк России лишил лицензий три банка из первой сотни

19 Сентября 2016, 18:05 | В России

Банк России с 19 сентября отозвал лицензии у трех банков: входящих в топ-100 Росинтербанка и Финпромбанка, а также у Регионального коммерческого банка, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Центральный банк России отозвал лицензию у Росинтербанка, сообщается на сайте регулятора. ЦБ указывает, что при неудовлетворительном качестве активов руководство банка неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски, пишет РБК. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала). Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган.

ЦБ назначил в Росинтербанк временную администрацию. Такое решение было принято в связи с «неустойчивым финансовым положением» финансовой организации и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков», говорилось в сообщении регулятора, поступившем в РБК.

Росинтербанк занимал 68-е место в российской банковской системе. По последним данным финансовой отчетности, в нем хранилось свыше 55 млрд руб. Ранее банк сообщил о прекращении обслуживания клиентов. Источник агентства «РИА Новости» рассказал, что 14 сентября Росинтербанк был отключен от системы «Банковские электронные срочные платежи».

В понедельник ЦБ также отозвал лицензию у Финпромбанка, занимавшего 94-е место в банковской системе страны. Причиной отзыва лицензии стала неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, следует из сообщения регулятора.

Помимо этого, ЦБ отозвал лицензию у Регионального коммерческого банка. Он занимал 404-е место по активам.

Все три банка — участники системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.

В сообщении АСВ указывается, что выплаты вкладчикам всех трех банков начнутся не позднее 3 октября, пообещав разместить официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам в местной прессе и на своем сайте в интернете.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: лицензия  отзыв  банк  Центробанк 



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