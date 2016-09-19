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В России продолжается обсуждение решения ЦБ о снижении ключевой ставки

19 Сентября 2016, 11:45 | В России

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 16 сентября, принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 10 процентов. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", соответствующая информация содержится в сообщении регулятора.

Смягчение монетарной политики происходит на фоне замедления инфляции. «С учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики годовой темп прироста потребительских цен составит около 4,5 процента в сентябре 2017 года и в дальнейшем снизится до целевого уровня в четыре процента в конце 2017 года», — указывает ЦБ.

Сохранение ставки на уровне 10 процентов в течение продолжительного времени сформирует условия, необходимые для дальнейшего замедления инфляции. Кроме того, снижению темпов роста цен поспособствует стабилизация рубля и хороший урожай.

В Банке России считают, что размер ключевой ставки не препятствует восстановлению экономической активности. Основные препятствия для экономики лежат в структурной области, отмечает регулятор.

ЦБ также сообщил, что ключевую ставку необходимо поддерживать на текущем уровне до конца 2016 года «с возможностью ее снижения в первом-втором кварталах 2017 года».

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором рассмотрят вопрос о ключевой ставке, запланировано на 28 октября.

Ключевая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики ЦБ. Под нее регулятор выдает банкам кредиты. Показатель влияет на формирование ставок по займам в кредитных организациях, а также на уровень инфляции и курсы валют.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: банк  ключевая ставка  инфляция 



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