Российские банки вывели из Европы и США 500 млрд рублей

Российские банки активно выводят средства, размещенные на счетах иностранных кредитных организаций. С 1 апреля по 1 сентября нынешнего года объем средств, размещенных российскими банками за границей, преимущественно в США и странах ЕС, сократился с 4,5 трлн рублей до 4 трлн. Это следует из отчетности кредитных организаций, публикуемой Центробанком (101-я форма).

Наиболее активно выводили средства с корсчетов зарубежных банков кредитные организации, попавшие под санкции: Газпромбанк (снял 48,4 млрд рублей, остатки на счетах достигли 70,2 млрд), ВТБ (вывел 39,5 млрд рублей, остатки — 38,6 млрд) и Россельхозбанк (16,7 млрд рублей и 17,8 млрд соответственно). В топ-10 банков, которые вывели с корсчетов иностранных кредитных организаций существенные суммы, также вошли Номос-банк, Московский кредитный банк, банк «Интеза», МТС-банк, Сургутнефтегазбанк, Юникредитбанк и «Ренессанс кредит» (см. таблицу). «Дочки» банков из санкционного списка также проявили активность в снятии средств с корсчетов в иностранных банках. Например, Банк Москвы, который входит в группу ВТБ, снял 2,1 млрд рублей, остатки составили 2,8 млрд. «Дочка» ВЭБа — Связь-банк вывел 1,8 млрд рублей, остатки составили всего 258 млн рублей.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий полагает, что основная причина вывода российскими банками средств из зарубежных кредитных организаций — санкции, введенные западными странами, тем более что наибольшие объемы вывода пришлись как раз на банки, попавшие под санкции.

— Возникает угроза сохранности средств российских банков в банках-нерезидентах, ведь эти средства могут быть заморожены, — говорит Осадчий. — Кроме того, санкции привели к сокращению активности российского бизнеса за рубежом, соответственно, сократились и объемы средств на корсчетах российских банков в банках-нерезидентах, необходимые для проведения соответствующих платежей.

По словам ведущего эксперта по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александра Сараева, до конца 2014 года присутствие российских банков на Западе будет постепенно сокращаться, однако это не приведет к полному выводу активов: банки надеются на ослабление внешнеполитических факторов и продолжение взаимовыгодного сотрудничества с иностранными партнерами.

Как указывает директор финансово-аналитического департамента СБ Банка Алексей Колтышев, кредитные организации сокращают вложения в иностранные активы, опасаясь режима санкций.

— В иностранных банках размещалась избыточная ликвидность, которой в настоящее время становится меньше, — комментирует старший аналитик Национального рейтингового агентства Максим Васин. — Что касается банков, попавших под санкции, они могут перестать работать с иностранными банками по политическим причинам. Частично работа с инобанками велась для привлечения инвестиций в Россию, а также на рынке еврооблигаций. В настоящее время активность операций по этим направлениям значительно снизилась по понятным всем причинам.

Интересно, что Сбербанк, попавший под санкции, и крупные «частники» — Промсвязьбанк, Альфа-банк, МДМ-банк, — напротив, увеличили объем размещенных средств на корсчетах в зарубежных кредитных организациях. У Сбербанка этот показатель вырос на 28,3 млрд рублей, до 105,5 млрд, у Альфа-банка — на 31,2 млрд рублей, до 38,3 млрд, у Промсвязьбанка — на 10,4 млрд рублей, до 18,4 млрд, у МДМ-банка — на 5,6 млрд рублей, до 7,4 млрд. В топ-10 банков, которые увеличили вложения на Западе, также оказались Торгово-промышленный банк Китая, Эйч-Эс-Би-Си банк, Внешпромбанк, Банк Китая (ЭЛОС), «Креди Агриколь КИБ» и банк «Возрождение».

— Сбербанк, скорее всего, увеличил остатки на счетах в своих дочерних банках за рубежом, чтобы оказать им поддержку в связи с введенными санкциями, — считает директор департамента международного бизнеса и финансовых институтов Бинбанка Юрий Амвросиев. — Что касается коммерческих банков, то это может быть связано с корреспондентскими счетами и остатками на них. Все крупные коммерческие банки держат валютные остатки на своих корсчетах в иностранных банках для облегчения, удешевления и ускорения расчетов, как собственных, так и клиентских.

По словам руководителя блока казначейства МДМ-банка Вадима Кораблина, у отдельных банков, которые демонстрируют рост иностранных активов, это может быть вызвано изменениями структуры баланса (рост рублевой ликвидности и, как следствие, высвобождение валюты, которая использовалась для регулирования рублевой, рост клиентских остатков в валюте).

Ряд экспертов отмечают, что рост средств на корсчетах в иностранных банках можно объяснить желанием банка увеличить объем ликвидных валютных активов, чтобы заработать в условиях девальвации рубля (с начала года упал более чем на 11%).

По мнению Васина, в условиях ослабления рубля, отказа ЦБ от политики регулирования валютного курса с 1 января 2015 года и роста валютных сбережений и депозитов банки будут вынуждены больше средств хранить в валюте, в том числе и на счетах в инобанках.

Объем кредитов, выданных российскими банками зарубежным, с 1 апреля по 1 сентября также сократился: с 3,2 трлн рублей до 2,7 трлн. В топ-3 банков, резко сокративших объемы кредитования нерезидентов, вошли Сбербанк (сократил объем выданных ссуд на 158,3 млрд рублей, до 384,3 млрд), Райффайзенбанк (на 54,1 млрд рублей, до 49,5 млрд), а также Россельхозбанк (на 47,5 млрд рублей, до 202 млрд). В десятку также вошли банки с иностранным капиталом — Инг Банк, Дойче Банк, Королевский банк Шотландии, «БНП Париба», «Креди Агриколь КИБ» — плюс Газпромбанк и «Петрокоммерц».

По словам начальника отдела управления кредитным портфелем Банка Москвы Станислава Боженко, причина сокращения кредитования инобанков — в недостатке валютной ликвидности.

По словам предправления МПС Банка Кирилла Семенова, сокращение объемов кредитования инобанков связано с выходом нерезидентов из российских ценных бумаг, которые покупались на кредиты банков-резидентов.

Наращивали кредитование иностранных банков Юникредит-банк, Альфа-банк, «Уралсиб», Нордеа-банк, Уральский банк реконструкции и развития, Еврофинанс Моснарбанк, ОТП Банк, Банк Китая (ЭЛОС), ВТБ и «Русский стандарт».

ZRPRESS.RU, Владивосток.



