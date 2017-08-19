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Рубль продолжает упорно расти

19 Августа 2017, 16:03 | В России

Инвесторы отворачиваются от рисковых активов. Как и вчера, глобальные фондовые индексы снижаются под влиянием опасений, что не самые удачные действия президента Трампа все больше отдаляют его от конгресса, лишая необходимой поддержки программу обещанных реформ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Волатильность вследствие влияния «фактора Трампа» распространилась на большинство классов активов, включая Brent, которая сегодня дешевеет, и падение цены черного золота по итогам недели может превысить 2%. Кроме того, согласно протоколам июльского заседания ЕЦБ, европейский регулятор считает, что евро излишне укрепился, что поддерживает доллар и негативно сказывается на котировках Brent.

Снижение в США и Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день снижением (DJIA -1.24%, S&P -1.54%, NASDAQ -1.94%). Азиатские индексы также находятся на отрицательной территории (Hang Seng -0.71%, Shanghai -0.20%, Nikkei -1.32%), фьючерсы на S&P повышаются (+0.23%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $50.89 – выше открытия.

Вчера: Волатильность. Цены на нефть Brent остаются выше уровня $50 за барр., однако сохраняется давление в свете роста объемов сланцевой добычи, что нивелирует усилия ОПЕК по восстановлению баланса нефтяного рынка. Спрос на рисковые активы также снизился, поскольку вероятность реформ Трампа, стимулирующих рост американской экономики, уменьшается. Некоторую поддержку оказали протоколы июльского заседания FOMC, которые указывают на перспективы сохранения мягкой денежно-кредитной политики.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.79% до $50.8 за барр.), рубль укрепился к доллару до 59.22, РТС (+0.42%), ММВБ-50 (-0.07%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: рубль  США  brent  акции  доллар  баррель  валюта  фьючерсы  трамп  прогноз  Центробанк  евро  нефть 






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