Бумажные деньги в России начинают менять на пластиковые

Вечные деньги появятся у россиян. Центробанк запускает технологию по производству купюр с полимерной пропиткой и лаковым покрытием. Такие банкноты можно только сжечь: порвать, помять, испачкать их не получится, гарантируют специалисты, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Так, новая купюра достоинством 200 руб. выйдет в обращение уже в этом году, пишет портал «Утро.Ru». Бумагу для ее производства будут пропитывать специальным раствором, а сверху покрывать лаком. В результате банкнота станет гибкой и прочной. Изменение претерпит и привычная сторублевка. К чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в следующем году, ее хотят сделать своеобразным памятным сувениром для болельщиков. Поэтому для ее изготовления решено использовать бумагу не из 100%-го хлопка, а на основе полимерной подложки. Это не только придаст деньгам физический запас прочности, но и станет дополнительной защитой от подделок. В свет новая банкнота выйдет в начале 2018 года.

Пластиковые деньги уже довольно популярны в мире. Первыми попробовали воплотить идею в Коста-Рике, Гаити и на острове Мэн еще в начале 1980-х годов. Однако опыт оказался неудачным - краска отслаивалась, сами купюры оказались ломкими. Опыт Австралии примерно в то же время оказался удачнее. И на сегодняшний день все австралийские доллары - полимерные. Затем и Новая Зеландия, Бруней, Вьетнам, Мальдивы, Канада, Папуа - Новая Гвинея, Румыния, Бразилия, Великобритания, Израиль, Индонезия, Гонконг, Китай, Малайзия, Мексика, Сингапур, Чили заменили на пластик купюры определенного номинала.

Довольно часто используются так называемые "гибриды", когда к натуральным материалам - льну или хлопку - добавляется полимер. Так делают деньги на Бермудах, в Гибралтаре, Ираке, Казахстане, Монголии, ОАЭ, Таджикистане, Фиджи, Ямайке. Самые известные "гибриды" - новые 20 и 50 евро.

Понятно, что любая подобная технология процентов на 30-50 дороже, чем производство банкнот из натурального моносырья. Но овчинка стоит выделки. Как пояснила "Известиям" вице-президент "ВТБ 24" Елена Воробьева, "стоимость эмиссии нивелируется долговечностью: их (пластиковые деньги) труднее разорвать, они более устойчивы к смятию и огню, такие банкноты остаются чистыми на протяжении всего срока обращения".