Новый "справедливый" курс рубля мало кому понравится

Уходящее лето грозит унести с собой и уже ставшее привычным спокойствие на валютном рынке, сообщает деловая газета «Золотой Ро». Успокоившийся и устоявшийся за лето курс рубля, по прогнозам аналитиков, готов снова прийти в движение, направившись к новому «справедливому» значению.

Произойдет это, по мнению аналитиков Sberbank CIB, пишет сайт "Утро.Ru", уже в начале сентября. Более того, сам "справедливый" курс, по их мнению, лежит заметно ниже нынешних уровней и составляет 72 руб. за $1 при нынешних значениях цен на нефть.

Другая не менее грустная новость состоит в том, что былая корреляция курса рубля и нефтяных цен постепенно уходит в прошлое. То есть повышение мировых нефтяных цен не гарантирует укрепления курса российской валюты по тому же принципу, как и их снижение вовсе не ведет к удешевлению бензина на российских АЗС.

С 2 августа цена барреля нефти Brent выросла более чем на 17% - с $41,5 до почти $50 за баррель, отмечается в обзоре Sberbank CIB, однако за этот период рубль подорожал всего лишь на 4,9%. По словам авторов документа, это означает, что корреляция курса рубля с ценой нефти опустилась ниже 50%, достигнув минимального значения с мая 2014 года.

Главный же вывод экспертов Sberbank CIB заключается в том, что нынешний курс рубля завышен из-за снижения корреляции курса рубля с ценой нефти, из чего следует, что уже в сентябре рубль может опуститься до "справедливого" значения, которое равняется 72 руб. за $1.

По их мнению, даже при превышении нефтяными ценами уровня $50 за баррель едва ли можно рассчитывать на укрепление курса национальной валюты более чем до 63 руб. за $1.

Что касается укрепления рубля в середине лета, то основной причиной тому было повышенное предложение валюты со стороны экспортеров, а также выплаты дивидендов и налоговые платежи. Однако это не свидетельствует о том, что российская валюта недооценена. Если ориентироваться на размер ожидаемого по итогам года дефицита бюджета в размере 3,5% от ВВП, то из этого следует вывод, что рубль переоценен с учетом нынешних цен на нефть, отмечают в своем обзоре эксперты Sberbank CIB.

Дефицит бюджета, пожалуй, один из главных доводов в пользу того, что излишне крепкий рубль сегодня не входит в число основных целей правительства и ЦБ.

Неудивительно, что при укреплении российской валюты до уровня 62 руб. за $1 с "самого верху" начали раздаваться неодобрительные окрики.

Это объясняется тем, что ослабление доллара всего на один рубль вымывает из бюджета 150 млрд руб. экспортных доходов. Следовательно, руководству страны выгоден рубль если не слабый, то как минимум не укрепляющийся. Поэтому любое "чрезмерное" укрепление рубля неизбежно будет приводить к ответным действиям ЦБ в виде либо словесных, либо полноценных валютных интервенций.

Так, например, весной прошлого года, когда курс рубля укреплялся от 70 руб. за $1 до 49 рублей, ЦБ вышел на рынок, покупая $100 - 200 млн ежедневно. Нет сомнения, что при необходимости та же тактика будет применена и сейчас, если курс рубля будет сочтен излишне завышенным.

Еще один важный момент связан с тем, что нефтяные цены в скором времени с высокой вероятностью начнут снижение. Как уже отмечалось выше, прямой естественной корреляции нефтяных цен и курса рубля более не существует. В этой ситуации можно ожидать, что снижение нефтяных цен послужит причиной принудительного ослабления рубля.

В случае падения нефти сырьевым экспортерам и бюджету выгодно и соответствующее падение рубля, так как сокращение общего количества поступающих в страну долларов может быть компенсировано только ослаблением национальной валюты. Только таким способом общее количество вырученных рублей может перекрыть снижение объемов ввезенной в страну экспортной выручки.

А это, в свою очередь, становится еще одной веской причиной ждать нового снижения курса рубля, к тому же инициированного "сверху".