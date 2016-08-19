Рубль может угробить обычная картошка

Такой безобидный продукт, как картошка, в конце года может вызвать всплеск инфляции в России. Об этом предупредил Банк России в свежем выпуске бюллетеня "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Неблагоприятные погодные условия текущего сезона могут сказаться на качестве картофеля. В результате производители будут стремиться сбыть большую часть продукции, что называется, "с поля". Это приведет к росту предложения и падению цен на рынке в сезон уборки урожая, что скажется на снижении объемов продукции, заложенной на хранение. В конце года оставшийся картофель в условиях стабильного спроса будет реализовываться по высоким ценам, в том числе с учетом издержек по хранению. Это может стать причиной инфляционного всплеска на продовольственном рынке в конце года, полагают авторы бюллетеня.

В Картофельном союзе "Российской газете" подтвердили, что вероятность развития событий по такому сценарию достаточно высока. "В этом году большая часть картофеля была высажена остатками семенного материала с прошлого года - тоже не очень хорошего качества, - рассказала руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. - Плюс не совсем благоприятные для роста погодные условия: местами - засуха, местами - переувлажнение почвы. Но если с засухой мы уже научились бороться с помощью поливных систем, то избыточное количество влаги остается проблемой.

Все это может негативно повлиять на качество картофеля и отразиться на стратегии крупных производителей по его реализации", - констатировала Татьяна Губина. Она уточнила, что производители будут стремиться реализовать картофель в первые месяцы сезона урожая - в сентябре - ноябре. Продукция, которая долежит в хранилищах до конца года, потребует ценовой премии. "В декабре картофель может подорожать в два раза", - не исключила собеседница "Российской газеты".

Авторы бюллетеня департамента исследований и прогнозирования Банка России в этом году ожидают снижения производства картофеля на 2,2 процента по сравнению с 2015 годом, когда в России было собрано 33,6 миллиона тонн.

Однако даже несмотря на это, урожай обещает быть немаленьким - на уровне 32,8 миллиона тонн.

По мнению генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, это вполне весомый аргумент в пользу того, что картофель в этом году, напротив, резко дорожать не будет.

"В панику впадать рано, нужно дождаться результатов уборки, - полагает Рылько. - В прошлом году из-за кризиса все кинулись на грядки. В результате по картофелю был собран урожай, близкий к рекордному. В этом году перепроизводство действительно может повториться и тогда цены если не упадут, то хотя бы не вырастут так резко, чтобы это заметно отразилось на общей инфляции".

Картофеля в этом году будет много, но не лучшего качества. Поэтому к концу года он может подорожать в два раза

Однако Татьяна Губина, в свою очередь, напоминает, что даже при хорошем урожае качественного картофеля в нынешнем году все равно будет мало. Так что цены на него в конце года почти неизбежно вырастут.

По данным Росстата на конец июля, средняя розничная цена на картофель в России была на уровне 29,59 рубля за один килограмм. За последнюю неделю июля второй хлеб подешевел на 3,9 процента.

Заметно упали в цене также помидоры (8,5 процента) и огурцы (7,4 процента), капуста, морковь, яблоки.

Однако нынешнее снижение цен на плодоовощную продукцию в департаменте исследований и прогнозирования Центробанка оценивают как достаточно слабое по сравнению с обычной сезонностью и считают это одним из инфляционных рисков. Тем не менее, чтобы делать окончательные выводы, предлагают дождаться данных о росте цен в августе, когда сезонное падение цен на плодоовощную продукцию обычно максимально выражено.

В целом сохраняющийся на высоком уровне в течение нескольких недель темп роста потребительских цен может в августе привести к сохранению годовой инфляции на уровне выше семи процентов, отмечается в бюллетене Банка России.

Что же касается более отдаленной перспективы, то прогноз у регулятора достаточно оптимистичный. Ожидаемый рост производства по большинству видов агропродукции в России и сравнительно спокойная ценовая ситуация на мировом рынке формируют умеренные риски для продовольственной инфляции во второй половине 2016 года, констатируют авторы бюллетеня.