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Снижение рубля набирает обороты
Динамика российской валюты по-прежнему вызывает лишь чувство беспокойства и напряженности. Сегодня пара доллар/рубль вплотную приблизилась к 66, а евро/рубль даже пробивал 73. Основным драйвером для данных движений остаются крайне низкие цены на нефть, пишет деловая газета «Золотой Рог».
В частности по сорту Brent котировки опустились уже даже ниже 49 долларов за баррель на фоне продолжающегося роста количества буровых в США, а также опасений за китайскую экономику. При этом, несмотря на довольно высокую вероятность локальной коррекции вверх, начало полноценного роста цен на черное золото пока маловероятно. Здесь наиболее важны будут данные по запасам в американских нефтехранилищах, которые выйдут в среду, а также изменение количества буровых в США за прошедшую неделю, которые ожидаются в пятницу.
Дополнительное давление на российскую валюту оказывает сезон отпусков в России, большие выплаты по внешним заимствованиям компаниями РФ в сентябре, а также некоторое обострение ситуации на юго-востоке Украины.
В свою очередь в среду нас ждет публикация протоколов с предыдущего заседания ФРС. Ситуация с момента прошлого заседания американского регулятора безусловно изменилась, но крайне важно будет понять что все-таки думают руководители по поводу инфляции в стране. Сейчас данный показатель находится на крайне низком уровне и, учитывая негативную динамику цен на нефть, вряд ли будет существенно расти в ближайшем будущем. Поэтому если в протоколах будет обеспокоенность за достижение инфляцией целевых значений, то мы вполне можем увидеть снижение спроса на доллары и локальный всплеск оптимизма по отношению к таким рисковым валютам как рубль.
Из умеренно позитивных моментом стоит отметить пока лишь начало налогового периода в России, пик которого приходится на 25 августа.
Таким образом, небольшая коррекция вниз от текущих значений пары доллар/рубль сейчас имеет определенные шансы на успех, но рассчитывать на полноценный разворот пока явно преждевременно, особенно учитывая наличие довольно большого количества рисков. При этом пытаться поймать коррекцию довольно опасно. Поэтом желательно просто дождаться пока она произойдет и вновь присматриваться к покупке долларов.
Торговый план: Осторожные покупки usd/rub в случае возвращения в район 63-64.
Иван КОПЕЙКИН, эксперт БКС Экспресc, специально для Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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