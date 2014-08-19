Банкам дадут доступ к информации о доходах россиян в 2015 году

Центробанк подготовил законопроект, открывающий кредитным организациям доступ к базам Пенсионного фонда (ПФР) и Федеральной налоговой службы (ФНС) с 1 марта 2015 года - для проверки информации о доходах заемщиков.

Согласно документу, банки будут вправе запрашивать в ПФР и ФНС сведения о каждом из клиентов при принятии решения о выдаче ему ссуды не чаще одного раза в квартал. Налоговики и сотрудники ПФР, в свою очередь, сообщат банкам о достоверности (недостоверности) предоставленной заемщиком информации с его согласия, пишут «Известия».

По законопроекту техническая сторона вопроса должна быть разрешена всеми участниками взаимодействия в срок до 1 февраля 2015 года. Изменения вносятся в два закона - «О налоговых органах Российской Федерации» и «Об обязательном пенсионном страховании РФ».

Законопроект ЦБ был направлен в Ассоциацию региональных банков России (АСРОС), сообщил «Известиям» ее президент, замруководителя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ. АСРОС подготовила заключение на проект, где указала, что новация поддерживается участниками банковского рынка, так как позволит им получать комплексные данные для оценки кредитоспособности клиентов, снизить долю проблемных ссуд, что в конечном итоге приведет к уменьшению процентной ставки по займам.

Однако в АСРОС считают, что законопроект нуждается в доработке. Первый аргумент сводится к тому, что нужно на уровне закона прописать не обязанность ПФР и ФНС сообщать банкам о достоверности (недостоверности) сведений, предоставленных заемщиком, а обязанность по предоставлению непосредственно информации о доходах клиентов.

- Есть риски неверного принятия решения кредитором в случае несущественного искажения представленных ранее заемщиком данных (расхождение в несколько копеек или рублей, например) - достоверность сведений клиента подтверждена не будет, и банк либо откажет в выдаче ссуды, либо (если физлицо уже кредитуется) будет вынужден создать повышенный резерв, - поясняют в АСРОС.

Этот же недостаток отмечают и банкиры.

- Чаще всего потенциальный заемщик предоставляет информацию в обобщенном виде, например, указывает заработную плату в 30 тыс. рублей в месяц, - приводит пример президент банка «Траст» Федор ПОСПЕЛОВ. - Между тем реально его зарплата составляет, допустим, 29 700 рублей 31 копейку. Соответственно, исчисленные банком из предоставленной базы (30 тыс. рублей) возможные взносы клиента в ПФР будут некорректными - не по масштабу, а просто по конкретной цифре. Однако из ПФР мы получим ответ, что данная информация не соответствует действительности, без пояснения деталей.

Кроме того, АСРОС предлагает исключить из законопроекта требование о получении согласия заемщика на запрос данных о нем в ФНС и ПФР. Как указывают в ассоциации, это не нарушит права граждан: аналогичным образом из законодательства было исключено требование о получении банками согласия клиентов на сообщение о кредите в бюро кредитных историй. Если же законопроект останется в текущей редакции, потребуется переработка договорной документации всеми кредитными организациями.

Кроме того, банкиры считают несправедливым ограничение по периодичности направления запросов в ФНС и ПФР.

- Если предоставление информации будет осуществляться на платной основе, банки сами должны определять оптимальный уровень частоты запросов, и тарифы должны быть прописаны в законе, - говорится в заключении АСРОС. - Если же ограничение останется, то срок «раз в квартал» нужно сократить до «раз в месяц», учитывая потенциальную востребованность информации о доходах заемщиков.

В пресс-службе Банка России подтвердили, что регулятор изучает возможные подходы к организации взаимодействия между ПФР и финансовыми организациями.

Банкиры поддержали законопроект ЦБ, но с оговорками.

- В банковском сообществе проблема достоверности данных о доходах потенциальных заемщиков обсуждается довольно давно, - комментирует аналитик ХКФ-банка Станислав ДУЖИНСКИЙ. - Когда практически на каждой автобусной остановке есть предложения об изготовлении формы 2-НДФЛ, для банков оценка заемщика может быть затруднена. В будущем это будет иметь негативные последствия и для самого заемщика, который не сможет обслуживать свои обязательства, и для банка, качество активов которого снизится.

Банкиров также не устраивает периодичность направления запросов в ПФР и ФНС, установленные законопроектом.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.