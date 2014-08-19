Какие налоги могут измениться в следующем году

«Золотой Рог» решил разобраться, по каким направлениям нашему бизнесу ждать ужесточения фискального законодательства в 2015 году

Последние несколько месяцев финансисты из правительства, приближенные к властям экономисты, законодатели и прочие «знающие» люди активно дискутируют по поводу возможного повышение налогов в стране. Целый ряд налоговых инициатив правительства заставил бизнес серьезно напрячься в преддверии разработки правил игры на 2015 год: это и введение регионального налога с продаж, и повышение отчислений в ФОМС, сокращение перечня видов деятельности, при которых возможны «упрощенка» и «вмененка», и это далеко не весь список.

«Золотой Рог» составил срез наиболее болезненных для предпринимателей и населения планов повышения налогов, а заодно обсудил эту тему со специалистами.

Ялтинские непонятки

Начнем мы с того, что президент России Владимир ПУТИН на встрече с депутатами Госдумы в Ялте в прошлый четверг заявил, что отрицательно относится к трате резервов и повышению налоговой нагрузки.

«Не хочется ни налоговое бремя повышать, ни резервы проедать, но просто тупо сидеть на мешке денег мне тоже кажется неправильным», - цитирует Путина «Интерфакс». По его словам, споры по этим вопросами между Минфином и Минэкономразвития - «это нормальная профессиональная дискуссия».

Напомним, что в начале августа премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ на совещании правительства не исключил, что для повышения доходной части бюджета может быть рассмотрен вопрос об увеличении налоговой нагрузки. На прошедшей же неделе стало известно, что Минфин внес в правительство законопроект о введении в регионах налога с продаж в размере 3%. Законопроект предусматривает, что организации и индивидуальные предприниматели по итогам каждого месяца будут определять налоговую базу, применять к ней ставку налога, установленную субъектом в пределах 3%, и уплачивать налог в бюджет.

А в конце июля газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что Минфин и Минэкономразвития на совещании у президента выступили за повышение НДС с 18% до 20% с 2015 года, тогда как сам Путин поддержал возвращение налога с продаж в размере 3%.

Если исходить из речи Путина, то судьба налоговых инициатив правительства до конца так и не прояснилась, хотя ряд экспертов в витиеватых фразах президента увидели однозначную отмашку налоговую нагрузку повышать.

Кстати, во время беседы с депутатами и министрами Путин коснулся вопроса налоговой амнистии. Президент страны не исключил возможности налоговой амнистии в РФ, но призвал тщательно ее продумать. «Я не исключаю, что это возможно», - заявил он, добавив, что если такой закон будет принят парламентом, то он его подпишет.

Но вернемся к нашим баранам, то есть к предполагаемым налоговым новациям.

Страховые взносы в Фонд обязательного медстрахования

Что было (есть): работодатель отчисляет 5,1% в ФОМС от зарплат сотрудников, не превышающих 624 тыс. руб. в год (52 тыс. руб. в месяц). Это часть единого страхового взноса (30% с тех же зарплат), остальное идет в Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования. С зарплат свыше 624 тыс. руб. в год отчисления в ФОМС сегодня не взимаются, страховой взнос взимается по ставке 10% и полностью направляется в Пенсионный фонд.

Что будет: Минфин предлагает отчислять 5,1% в ФОМС с любых зарплат. Таким образом, нагрузка на работодателей, имеющих в штате только низкооплачиваемых работников, не вырастет. Остальные будут платить не 10, а 15,1% с зарплат свыше 52 тыс. руб. в месяц. Это увеличит поступления в ФОМС примерно на 200 млрд руб., заявил министр финансов Антон СИЛУАНОВ.

Срок: поручения проработать этот законопроект президент пока не давал, идея прорабатывается в правительстве в рамках бюджетного процесса и в поисках дополнительных бюджетных доходов.

По предварительным оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), повышение взноса в ФОМС приведет к росту расходов бизнеса минимум на 130 млрд рублей уже в 2015 году. В качестве компромисса предлагается не отменять полностью, а лишь скорректировать порог отчислений. Кроме того, эксперты отмечают, что повышение обязательных взносов в ФОМС могло быть оправдано для повышения качества обслуживания в государственных медицинских учреждениях при отсутствии добровольного медицинского страхования, когда обслуживание бесплатное, техническое оснащение на высоком уровне и все пользуются без исключения только ОМС. Но некоторые компании пользуются ДМС, платят напрямую за своих сотрудников в клиниках, которые оказывают медицинское обслуживание как раз за счет этих средств, поэтому ответственность за часть населения они и так уже взяли на себя и лечат их за свой счет.

Региональный налог с продаж

Что было (есть): налог с продаж сегодня в России отсутствует. Этот налог на потребление, по мнению большинства экспертов, дублирует действующий НДС. Разница - в способе начисления. В отличие от НДС, налог с продаж взимается со всей добавленной стоимости сразу при реализации товара или услуги конечному потребителю.

Что будет: введение налога с продаж в регионах на усмотрение губернаторов со ставкой 3% (по словам министра финансов Антона Силуанова). Налог с продаж должен стать главным инструментом решения проблемы дефицита региональных бюджетов. По расчетам Минфина, эта мера в 2015-2017 годах даст регионам дополнительные доходы в размере 194,8 млрд, 210,7 млрд и 230 млрд руб. соответственно.

Срок: с 1 января 2015 года.

Законопроект, дополняющий Налоговый кодекс главой «Налог с продаж», направлен в правительство. Проект закона почти повторяет нормы о налоге с продаж, которые действовали в России до его отмены в 2004 году. Регионы смогут сами определять ставку налога в пределах 3%. Также, согласно законопроекту, не допускается дифференциация ставок для разных видов товаров или в зависимости от того, кто является плательщиком.

Если закон примут, Россия станет второй страной в мире, где будут действовать сразу два косвенных налога - НДС и налог с продаж. Налоговая база будет определяться как стоимость реализованных товаров или услуг с учетом НДС и акцизов, а налоговый период будет составлять один месяц. Таким образом, по итогам каждого месяца организации и индивидуальные предприниматели, у которых есть объект налогообложения (операции по реализации товаров и услуг), будут определять налоговую базу, применять к ней налоговую ставку и платить налог в бюджет. Продажа не всех товаров будет облагаться налогом, для ряда позиций предусмотрено исключение.

Федеральные льготы по региональным налогам

Что было (есть): в настоящее время в России на федеральном уровне действует ряд льгот по ставкам налогов, зачисляемых в региональные бюджеты.

Что будет: Минфин в «Основных направлениях налоговой политики на 2015-2017 годы» предлагает окончательно отказаться от установления новых льгот по региональным и местным властям. Существующие льготы предлагается отменить либо позволить местным властям самим решать их судьбу. По этому пути министерство идет и с налогом на имущество. Весной этого года принят закон, согласно которому малый бизнес, использующий упрощенную и вмененную системы налогообложения, уже не будет иметь права на безусловное освобождение от уплаты налога на имущество. Право освобождать от этого налога или вводить льготы по его ставке предоставлено регионам. В то же время НДС все-таки пообещали не повышать.

Срок: 2015-2017 годы.

Упрощенная система налогообложения и единый налог на вмененный доход

Что было (есть): малый бизнес и индивидуальные предприниматели переходят на упрощенную систему налогообложения добровольно. Эта система освобождает их от уплаты налога на прибыль, имущество и НДС. Ставка налога на «упрощенке» - 6% для доходов и 15% для доходов, уменьшенных на величину расходов. Регионы могут устанавливать дифференцированные ставки от 5 до 15% в зависимости от категорий плательщиков. «Вмененка» позволяет ИП и небольшим организациям, занимающимся отдельными видами деятельности, платить налог не с фактически полученного, а предполагаемого, вмененного дохода.

Что будет: Минэкономразвития предлагает сократить перечень видов деятельности, при которых возможны «упрощенка» и «вмененка», исключив из списка «льготников» общественное питание, торговлю и бытовые услуги. Для остальных видов деятельности за счет такой меры возможно возвращение права не платить налог на имущество.

Срок: с 2015 года.

Налог на имущество

Что было (есть): в большинстве регионов России налог на имущество рассчитывается исходя из балансовой стоимости помещений и зданий.

Что будет: в следующем году налог на имущество может быть заменен налогом на недвижимость (в который также будет включен налог на землю), он будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости объектов. Во многих случаях кадастровая стоимость зданий и помещений в разы превышает балансовую. Поэтому эксперты и деловые организации ожидают кратного роста налоговой нагрузки на владельцев таких объектов. Власти планируют повышать ее для физических лиц постепенно. Регионы смогут вводить этот налог по мере готовности до 2020 года. Кроме того, ограничивается максимальный размер роста налога ежегодно: по 20% ежегодно до 2020 года.

Срок: 2015-2020 годы.

Налог на доходы физических лиц

Что было (есть): основная ставка этого прямого налога в России 13%, столько работодатель отчисляет со всех зарплат сотрудников. Некоторые виды доходов облагаются по другим ставкам: 35% - для выигрышей и призов в конкурсах свыше 4000 руб.; 15% - для нерезидентов в отношении дивидендов от участия в российских компаниях и т.д. Некоторые виды доходов в России не облагаются НДФЛ, такие как пенсия, пособия, стипендии и др.

Что будет: повышение основной ставки НДФЛ с 13 до 15%, такое предложение Минфина обсуждается в правительстве.

Срок: с 2019 года.

Максим КРИВЕЛЕВИЧ, к.э.н., преподаватель ДВФУ и финансовый консультант:

- Совершенно очевидно, что любое повышение налогов плохо влияет и на бизнес, и на население. В то же время разные виды налогов воспринимаются по-разному: косвенные налоги обычные люди не замечают, а потому и не пытаются от них спрятаться. Но именно косвенные налоги, такие, которые добавляются к цене товара при его приобретении, как, например, НДС или налог с продаж, губительны для карманов бедных и безвредны для богатых. Этот эффект можно рассмотреть на примере.

От налогов страдают бедные…

Допустим, введен налог с продаж размером 3%. Возьмем бедного человека, который не только не может сберечь, но и постоянно оказывается в долгах. На потребление бедный человек тратит, допустим, 50% от своего заработка. Таким образом, от его зарплаты налог 3%-ый налог «съедает» 4,5%. Человек среднего достатка тратит 50% своего заработка на потребление, а остальные сберегает. В его случае 3%-ый налог от его заработка забирает 1,5%. Богатый человек от своего заработка тратит лишь 1/10, а остальные 9/10 сберегает. Получается, он теряет всего 0,3% своего дохода на налог с продаж. В итоге получается разница в бремени налога между богатым и бедным в 15 раз. Соответственно, для богатых повышение налогов безвредно, а для бедных губительно. Такое социальное неравенство в любом случае не отразится положительно на благосостоянии всего государства и региона, так как увеличится доля домохозяйств, которые уйдут под черту бедности и будут обращаться за субсидиями на оплату ЖКХ и т.д. Может получиться, что соберут налога меньше, чем заплатят, чтобы компенсировать его разоряющий эффект.

Почему можно ожидать низких сборов налога с продаж при том, что НДС работает эффективно и занимает серьезную долю в налоговых доходах бюджета? Все просто: НДС, как возвратный налог, накапливается на всех этапах пути товара от производителя к потребителю. Налог с продаж, в свою очередь, будет браться только на этапе последней продажи. В итоге богатые люди будут покупать все, кроме продуктов питания, не в розничном магазине, а в оптовом с оформлением на свою компанию или ИП якобы для перепродажи. Зачем мне платить налог, например, 30 тысяч при покупке комплекта дорогой итальянской мебели, если я смогу записать ее на свое ООО и обойтись совсем без налога с продаж?

Теперь перейдем к пенсионным отчислениям и отчислениям в ФОМС. Если называть вещи своими именами, то это попросту «квазиналоги». Ключевой элемент страхования – это некая свобода сделки, страхуемый может выбирать, на какую сумму страховаться, на каких условиях. В данном случае этого нет, страхование и пенсионное, и медицинское обязательны, поэтому, оставив в стороне юридические формулировки, будем считать их «квазиналогами». Подобные начисления на фонд оплаты труда закладываются в себестоимость продукции, и их повышение лишает продукцию конкурентоспособности. Ведь нельзя продавать что-либо успешнее, чем конкуренты, если на производство тратишь больше, чем остальные участники рынка.

Немаловажно также то, что все наши министры в один голос утверждают, что у нас плоская шкала налогообложения. А она, в части «квазиналогов», регрессивная, потому что социальные взносы у нас начисляются до определенной суммы. По достижении этого уровня, вместо 30%, полагающихся к уплате, бремя выплат снижается до 10% (пропадают отчисления в ФОМС и ФСС, а доля пенсионных платежей снижается с 16% до 10%). Цифры не важны, тем более что они постоянно меняются, но важен принцип: маленькие зарплаты тащат за собой 30%-ное бремя социальных выплат, а большие (после достижения порогового значения) - уже в разы меньше.

Обсуждаемые налоговые новации в случае своей реализации ударят по самым незащищенным слоям населения. Отчасти это связано с тем, что у бедных просто нет лоббистских возможностей, нет своих представителей в органах власти. Поэтому никто не запрещает ввозить из Европы дорогие часы и украшения с бриллиантами, а вот продукты питания попали под запрет. С санкциями та же ситуация, что с налогами.

В случае с запретом на импорт отдельных продуктов, эти меры ударят по тем, кто значительную часть своего дохода тратил на закупку еды. Если богатый человек тратил на еду 1% своего дохода, то даже если его затраты теперь возрастут втрое - он будет тратить 3%. Это совсем незаметно в быту. А если человек тратил на питание половину своего дохода, а цена выросла на 10%, то у человека уже возникнет выбор – купить еду или самую необходимую одежду, - и это нельзя не заметить.

…а льготы обещают богатым

Регрессивная шкала обложения квазиналогами на самом деле делает бессмысленными попытки заниматься любым производительным бизнесом. Потому что платить по-настоящему большие зарплаты можно занимаясь тем, что дает серьезную добавленную стоимость: банковским бизнесом, страхованием, консалтинговыми услугами и т.д. То есть там, где работник за единицу времени производит много денег. В случае с заводом платить большие зарплаты не получится, так как за единицу времени отдельный работник производит не так уж и много. Получается, само устройство экономики при регрессивной шкале налогообложения удобно для тех компаний, которые имеют большую производительность труда в расчете на одного работника.

Далее, система предоставления налоговых льгот, которая, к слову, у нас поставлена с ног на голову. У нас повышают налоги для малого бизнеса, повышают пенсионные отчисления для индивидуальных предпринимателей, но при этом проектам свыше 500 млн рублей «прощают» налоги и определяют разнообразные льготы. Опять же создается то, что мы, экономисты, называем дисбалансом, а политэкономы - социальной несправедливостью. А несправедливость плоха не тем, что она нарушает наши представления о гармонии, а тем, что она делает экономику неэффективной. Во многих странах в древности была рабовладельческая экономика, но сейчас рабовладения нигде нет. Почему? Не потому, что все люди стали вдруг добрыми, а потому, что экономические способы принуждения к труду попросту эффективнее, чем рабовладение. То есть социальный баланс ведет и к процветанию экономики в целом: чем богаче потребитель, тем больше он купит товаров; чем свободнее малый бизнес, тем меньше в экономике пустот, чем меньше нагрузка на производителей промышленных товаров, тем больше у них ресурсов на запуск новых проектов.

Те венчурные проекты, которым сейчас у нас пытаются создать режим наибольшего благоприятствования, в том числе через налоговые льготы, зачастую экономически бессмысленны. Нам предлагают строить новейшие сборочные производства изделий, к которым у нас отсутствует компонентная база. Представим себе абстрактный пример: нам привезут «за дешево» конвейер по сборке IPhone 4. А что? И телефон хороший, и конвейеров по его сборке сейчас освобождается много. Где-то годик будет согласовываться и оформляться земля, подводиться электричество и производиться иные предварительные действия. Потом еще годик на строительство цехов и установку оборудования, потом торжественный запуск производства, а через годик еще и запчасти начнем делать у себя. И будет у нас чудесный отечественный IPhone 4, вот только в Китае уже к тому моменту будет какой-нибудь 10-ый, если не 110-й IPhone.

То есть гиганты промышленной сборки обычно устаревают еще на стадии запуска завода. Необходимо начинать с элементной базы, с компонентов и программного обеспечения для чужих телефонов и постепенно расти до возможности выпустить собственный телефон. То есть начинать нужно с развития того самого малого и среднего бизнеса, которому как раз и стремимся повысить налоги и нормативы отчислений. Льготы крупным проектам, как правило, не нужны: выгодное предприятие коммерсанты построят и сами. Например, инициаторы строительства угольных терминалов не просят обычно у государства льгот и премий, а наоборот, сами предлагают построить железную дорогу, провести ЛЭП, лишь бы им позволили строить.

Сокращение перечня видов деятельности, при которых возможны «упрощенка» и «вмененка», может стать контрольным выстрелом в деле уничтожения малого бизнеса. Налоговое бремя – очень комплексная вещь. Оно (бремя) заключается не только в уплате определенной суммы, но и в создании рабочего места для бухгалтера в офисе, в необходимости платить зарплату «лишним» сотрудникам, в возросшем риске и потерянных нервах.

Поэтому чем налоги проще, примитивнее, тем легче бизнесу с ними жить, даже при высокой ставке. Упрощенная система была настоящим подарком судьбы для малого и среднего бизнеса и единственным способом его выживания. Недавняя выпускница экономического факультета могла из дома вести бухгалтерию 10 малых предприятий. И это очень упрощало жизнь предпринимателям.

Вообще, бизнес не любит сюрпризов, не любит, когда один вид налога отменяют, другой вводят. Постоянные перемены – это шок, к которому некоторым предпринимателям просто надоедает приспосабливаться. В итоге идет огромный отток капитала в страны, где проще и удобнее вести бизнес. Крупнейшие иностранные инвесторы в Россию – Нидерланды и Кипр. Понятно, что ни о каких иностранных инвестициях речи не идет, понятно, что эти деньги заработаны в России и выведены в эти страны, чтобы просто их спрятать в спокойном месте. Мало ввести запрет, необходимо еще и контролировать соблюдение этого запрета, а иначе тот, кто ведет бизнес честно, пострадает, а жулики, в свою очередь, выиграют.

Вот где есть смысл «закрутить гайки» - это в части налога на имущество. Его лучшее администрирование - это, наверное, единственная хорошая идея в предлагаемом спектре налоговых новаций. Это как раз тот редкий случай, когда можно заставить богатых платить. По сравнению с теми странами, которые нам часто ставят в пример, у нас очень низкий, почти несуществующий налог на имущество. Но такой налог не будет работать там, где можно построить в центре города небоскреб и провести его по документам как подземную парковку. Мы придем к тому, что коттеджи будут записаны как собачьи будки, а роскошные автомобили и яхты - как автоприцеп или грузовик.

Поэтому возвращаемся к нашему первому тезису: чем меньше государство помогает экономике, тем лучше в экономике идут дела.

Подготовила Анна РЫКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.