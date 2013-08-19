Предпосылок к дефолту в России нет и не появится, уверен заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.



"Прежде всего надо определиться в терминах. Ведь что такое дефолт? Это невыполнение обязательств государством по своим долговым инструментам. А все остальное, в том числе и резкое снижение курса рубля, уже последствия этого события. Так вот, сегодня и на ближайшие десять лет мы смело можем утверждать, что дефолта России по суверенным обязательствам не будет. Предпосылок к этому нет и не появится", — заявил замглавы Минфина в интервью "Российской газете".



Напомним, что 17 августа исполнилось 15 лет со дня объявления Россией технического дефолта по долговым обязательствам страны.



Заммнистра заверил, что власти регулярно оценивают "риски, динамику увеличения государственного долга". "Сейчас эти показатели на безопасном уровне", — подчеркнул Сторчак.



Он также отметил, что в 1998 году курс рубля "изменился просто катастрофически". "Но этому предшествовал целый комплекс ошибок. Самая странная ситуация возникла, когда в результате деноминации 1997 года мы отбросили с денежных купюр три нуля — и один рубль стал равен одному французскому франку. Не знаю, кто должен был кричать тогда, что это неправильно, потому что ну никак эти валюты не могли соотноситься друг с другом. Причем по целому ряду факторов — начиная с того, что мы отставали от Франции по производительности труда в различных секторах экономики, и заканчивая многими другими. То есть наш рубль тогда в огромной степени был переоценен. И по отношению к французскому франку, и по отношению к доллару. В итоге он упал к тому курсу, по которому его оценили рынки — с 6 до 18 рублей за доллар", — констатировал замглавы Минфина.



Сейчас же, по его мнению, "таких резких скачков рубля к другим валютам нет и быть не может", пишет ИА "Росбалт".



Как полагает замминистра, в нынешней ситуации можно говорить не об ослаблении рубля, а об укреплении доллара. "Текущие курсовые соотношения между долларом и рублем отражают лучшие перспективы роста американской экономики. Сейчас есть четкая тенденция укрепления доллара США ко многим мировым валютам, в том числе и к рублю", — указал Сторчак.

