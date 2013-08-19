www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Сергей Сторчак: Прежде всего надо определиться в терминах. Ведь что такое дефолт?

19 Августа 2013, 23:31 | В России

Предпосылок к дефолту в России нет и не появится, уверен заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Прежде всего надо определиться в терминах. Ведь что такое дефолт? Это невыполнение обязательств государством по своим долговым инструментам. А все остальное, в том числе и резкое снижение курса рубля, уже последствия этого события. Так вот, сегодня и на ближайшие десять лет мы смело можем утверждать, что дефолта России по суверенным обязательствам не будет. Предпосылок к этому нет и не появится", — заявил замглавы Минфина в интервью "Российской газете".

Напомним, что 17 августа исполнилось 15 лет со дня объявления Россией технического дефолта по долговым обязательствам страны.

Заммнистра заверил, что власти регулярно оценивают "риски, динамику увеличения государственного долга". "Сейчас эти показатели на безопасном уровне", — подчеркнул Сторчак.

Он также отметил, что в 1998 году курс рубля "изменился просто катастрофически". "Но этому предшествовал целый комплекс ошибок. Самая странная ситуация возникла, когда в результате деноминации 1997 года мы отбросили с денежных купюр три нуля — и один рубль стал равен одному французскому франку. Не знаю, кто должен был кричать тогда, что это неправильно, потому что ну никак эти валюты не могли соотноситься друг с другом. Причем по целому ряду факторов — начиная с того, что мы отставали от Франции по производительности труда в различных секторах экономики, и заканчивая многими другими. То есть наш рубль тогда в огромной степени был переоценен. И по отношению к французскому франку, и по отношению к доллару. В итоге он упал к тому курсу, по которому его оценили рынки — с 6 до 18 рублей за доллар", — констатировал замглавы Минфина.

Сейчас же, по его мнению, "таких резких скачков рубля к другим валютам нет и быть не может", пишет ИА "Росбалт".

Как полагает замминистра, в нынешней ситуации можно говорить не об ослаблении рубля, а об укреплении доллара. "Текущие курсовые соотношения между долларом и рублем отражают лучшие перспективы роста американской экономики. Сейчас есть четкая тенденция укрепления доллара США ко многим мировым валютам, в том числе и к рублю", — указал Сторчак.
 

Автор: ИА "Росбалт"
Теги: дефолт  валюта  кризис 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • 12308:14, 20.08.2013#

    доллар не укрепляется по отношению к другим валютам, а следовательно падает рубль - всё очень просто!

  • Lacosta08:19, 20.08.2013#

    Так говорил Кириенко))

  • Псевдоним08:59, 20.08.2013#

    Сторчак - шельма, тут даже определяться в терминах не нужно

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru