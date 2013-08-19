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Россиянам дали совет, в какой валюте хранить деньги
Те, кто вкладывался в евро, проиграют с вероятностью больше 50%. Золото за три года может подорожать вдвое. А за доллар при стечении определенных факторов будут давать 45 рублей. Как передает корреспондент "Росбалта", такое мнение на встрече с журналистами в Петербурге высказал эксперт по финансовым вопросам, доктор экономических наук Эрик Найман.
"Рубль — это нефть. Когда цены на нефть полетят со 140 до 70 долларов за баррель, доллар будет стоить 45 рублей. Но до того, как станет совсем "весело", мы увидим рост цен на нефть. Например, может начнется какая-то заварушка на Ближнем Востоке. Но высоких цен потребители не вынесут и начнется слом экономики", — пояснил он. Если же ситуация не будет развиваться по такому динамичному сценарию, то экономика "будет медленно стагнировать, и к весне следующего года доллар будет стоить 35 рублей".
"Те, кто вкладывался в евро, с большой долей вероятности проиграют. Причем она больше, чем 50 на 50", — полагает Эрик Найман. Россиянам он посоветовал хранить деньги в той валюте, в которой они тратят деньги, пишет ИА "Росбалт".
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Комментарии
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Псевдоним13:49, 20.08.2013#
Вот еще бы "советчик" сказал, с какого хрена нефть бы подешевела. Больше ее на планете не становится, а потребление с каждым годом растет. На месторождениях с дешевой разработкой нефть уже прошла пик добычи. За нефтью уже лезут в Арктику. Себестоимость добычи растет с каждым годом. А вот деньги, наоборот, обесцениваются, их тиражируют триллионами, печатные станки аж дымятся. И тут вдруг нефть - внезапно! - подешевеет. Ага, щас.
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Делайте что лучше делать, иначе можете ничего не делать. Но лучше делать то, что лучше, чем то, что хуже. Правда, может стать хуже, чем лушче, поэтому делайте то, что будет лучше, если не станет хуже. Но если станет хуже, делать лучше будет сложнее, чем хуже, поэтому лучше делать хуже лучше, чем лучше хуже. Ну и смотрить на нефтяные цены, скрестив пальцы. Замечательный совет, всю жизнь о таком мечтал.