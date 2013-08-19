Россиянам дали совет, в какой валюте хранить деньги

Те, кто вкладывался в евро, проиграют с вероятностью больше 50%. Золото за три года может подорожать вдвое. А за доллар при стечении определенных факторов будут давать 45 рублей. Как передает корреспондент "Росбалта", такое мнение на встрече с журналистами в Петербурге высказал эксперт по финансовым вопросам, доктор экономических наук Эрик Найман.



"Рубль — это нефть. Когда цены на нефть полетят со 140 до 70 долларов за баррель, доллар будет стоить 45 рублей. Но до того, как станет совсем "весело", мы увидим рост цен на нефть. Например, может начнется какая-то заварушка на Ближнем Востоке. Но высоких цен потребители не вынесут и начнется слом экономики", — пояснил он. Если же ситуация не будет развиваться по такому динамичному сценарию, то экономика "будет медленно стагнировать, и к весне следующего года доллар будет стоить 35 рублей".



"Те, кто вкладывался в евро, с большой долей вероятности проиграют. Причем она больше, чем 50 на 50", — полагает Эрик Найман. Россиянам он посоветовал хранить деньги в той валюте, в которой они тратят деньги, пишет ИА "Росбалт".

