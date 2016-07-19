Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
К декабрю рубль может потерять до 20-25% от текущих значений
Российский рубль завершает текущую неделю на максимальных отметках года, показывая почти лучшую динамику в мире сначала года. Конечно, хочется порадоваться за такие достижения, но вряд ли они сохранятся долго, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Чрезмерное укрепление национальной валюты в последние дни было вызвано следующими факторами, считают эксперты компании «Финам»: c одной стороны, Минфин продолжает проводить размещения ОФЗ, спрос на которые остаётся повышенным, с другой стороны, крупные российские компании-экспортёры, в частности "Газпром", меняют валютную выручку на рубли для выплаты дивидендов. В большей степени, именно второй, временный фактор и привёл к столь существенному укреплению рубля, который даже перестал реагировать на ухудшение конъюнктуры на рынке нефти.
Цена нефти марки Brent в рублях вновь опустилась ниже психологической отметки 3000 рублей, что в текущей ситуации для российского бюджета запредельно мало. Если учесть, что дефицит бюджета РФ в I полугодии уже составил 4% ВВП, при планируемых 3%, то можно почти с уверенностью сказать, что во втором полугодии российской валюте будет не сладко, а к декабрю рубль может потерять до 20-25% от текущих значений.
Пока что, цель по рублю в паре с американским долларом на конец года находится вблизи отметки 70, но это при оптимистичном сценарии, если цены на нефть останутся в диапазоне $45-50 за баррель. В случае ухода нефтяных котировок в диапазон $35-40 за баррель, курс американского доллара может взлететь к концу года вплоть до отметки 80 рублей.
Если говорить о ближайших перспективах, то август также не сулит ничего хорошего для российской валюты. Этот месяц традиционно один из самых худших в году для всех финансовых рынков и для российской валюты, в частности. Не исключено, что будущие дивиденды, которые инвесторы получат в августе, будут в большей степени направлены на покупку иностранной валюты, такое мы наблюдали уже не раз. Плюс в августе вновь начнут расти риски, связанные с проблемами в финансовом секторе Китая и стран Еврозоны. Также, масло в огонь могут подлить политические баталии и предвыборная гонка в США. В сентябре в Америке заканчивается финансовый год, и нужно думать о формировании бюджета на год следующий, а это может привести к новому “цирку” и новым противостояниям между республиканцами и демократами. Напомню, что именно республиканцы, c прошлого года теперь контролируют и Сенат и Конгресс, поэтому и Б. Обаме и Х. Клинтон будет очень не просто выторговывать свои планы. Плюс, именно в августе большинство руководящих фигур уходят в отпуска, поэтому именно в этот период на финансовых рынках начинаются все самые страшные движения и реализуются все коварные замыслы крупных спекулянтов.
Новости тематики
- Рубль ждет встречу Путина и Трампа
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Рубль начал тонуть в американской нефти
- Владивосток включили в "Рублевую зону"
- Рубль – направо, нефть - налево
- Из-за Кудрина рубль пошел на взлет
- Курс рубля растет на фоне отличных новостей
- Экономика России готовится к новому удару
- Нефть вот-вот пробьет важный уровень цен
Новости раздела
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Рубль ждет встречу Путина и Трампа
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Ключевой налог для россиян правительство увеличило под шумок Чемпионата мира
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- Стала известна дата начала очередной пенсионной реформы
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Рубль готовится к обвалу
- Рубль начал тонуть в американской нефти
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
Типа месяц назад писали, что рубль сорвётся в пике, этого не случилось решили ещё вбросить спецы диванные