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К декабрю рубль может потерять до 20-25% от текущих значений

19 Июля 2016, 18:02 | В России

Российский рубль завершает текущую неделю на максимальных отметках года, показывая почти лучшую динамику в мире сначала года. Конечно, хочется порадоваться за такие достижения, но вряд ли они сохранятся долго, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Чрезмерное укрепление национальной валюты в последние дни было вызвано следующими факторами, считают эксперты компании «Финам»: c одной стороны, Минфин продолжает проводить размещения ОФЗ, спрос на которые остаётся повышенным, с другой стороны, крупные российские компании-экспортёры, в частности "Газпром", меняют валютную выручку на рубли для выплаты дивидендов. В большей степени, именно второй, временный фактор и привёл к столь существенному укреплению рубля, который даже перестал реагировать на ухудшение конъюнктуры на рынке нефти.

Цена нефти марки Brent в рублях вновь опустилась ниже психологической отметки 3000 рублей, что в текущей ситуации для российского бюджета запредельно мало. Если учесть, что дефицит бюджета РФ в I полугодии уже составил 4% ВВП, при планируемых 3%, то можно почти с уверенностью сказать, что во втором полугодии российской валюте будет не сладко, а к декабрю рубль может потерять до 20-25% от текущих значений.

Пока что, цель по рублю в паре с американским долларом на конец года находится вблизи отметки 70, но это при оптимистичном сценарии, если цены на нефть останутся в диапазоне $45-50 за баррель. В случае ухода нефтяных котировок в диапазон $35-40 за баррель, курс американского доллара может взлететь к концу года вплоть до отметки 80 рублей.

Если говорить о ближайших перспективах, то август также не сулит ничего хорошего для российской валюты. Этот месяц традиционно один из самых худших в году для всех финансовых рынков и для российской валюты, в частности. Не исключено, что будущие дивиденды, которые инвесторы получат в августе, будут в большей степени направлены на покупку иностранной валюты, такое мы наблюдали уже не раз. Плюс в августе вновь начнут расти риски, связанные с проблемами в финансовом секторе Китая и стран Еврозоны. Также, масло в огонь могут подлить политические баталии и предвыборная гонка в США. В сентябре в Америке заканчивается финансовый год, и нужно думать о формировании бюджета на год следующий, а это может привести к новому “цирку” и новым противостояниям между республиканцами и демократами. Напомню, что именно республиканцы, c прошлого года теперь контролируют и Сенат и Конгресс, поэтому и Б. Обаме и Х. Клинтон будет очень не просто выторговывать свои планы. Плюс, именно в августе большинство руководящих фигур уходят в отпуска, поэтому именно в этот период на финансовых рынках начинаются все самые страшные движения и реализуются все коварные замыслы крупных спекулянтов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: баррель  финансы  евро  биржа  brent  доллар  банк  нефть 






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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј21:53, 19.07.2016#

    Типа месяц назад писали, что рубль сорвётся в пике, этого не случилось решили ещё вбросить спецы диванные

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