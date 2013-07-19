www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Сбербанк и BNP Paribas Personal Finance договорились о развитии автокредитования на платформе Сетелем Банка

19 Июля 2013, 13:05 | В России

Сбербанк объявляет об усилении своих стратегических позиций на рынке автокредитования путем перевода своих программ автокредитования, реализуемых в дилерских центрах, в Сетелем Банк, - сообщает Пресс-служба Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».

Данная транзакция является частью масштабных преобразований, планомерно осуществляемых внутри Группы Сбербанка. Сбербанк продолжит выдавать автокредиты через свои отделения; при этом в Сетелем Банк будут переведены партнерские программы, реализуемые совместно с автопроизводителями и автодилерами. Разделение специализаций позволит Группе Сбербанка еще активнее развивать свое присутствие на важном для банка рынке автокредитования и станет частью реализуемой им розничной стратегии.

Досье: Сетелем Банк – совместный банк Сбербанка России и BNP Paribas Personal Finance, подразделения потребительского кредитования Группы BNP Paribas. Банк работает на российском рынке потребительского и автокредитования, специализируясь на предоставлении кредитов в центрах продаж и в дилерских центрах.

Сетелем Банк обладает необходимой для осуществления амбициозных планов Сбербанка платформой. Банк специализируется на выдаче кредитов в центрах продаж, успешно сочетая опыт работы на российском рынке и инновационные технологии BNP Paribas Personal Finance. За десять месяцев работы, прошедших с момента создания совместного банка, Сетелем Банк продемонстрировал значительные результаты: портфель POS-кредитов банка увеличился более чем в два раза, портфель автокредитов – почти в четыре раза. В соответствии с условиями сделки Сбербанк увеличит свою долю в Сетелем Банке в 2013 году году с 70% до 74%, оставив управление без изменений . Через три года Сбербанк может довести свою долю в Сетелем Банке до 80%.

Перевод партнерских программ автокредитования из Сбербанка в Сетелем Банк планируется завершить к концу 2013 года. Процесс перевода будет происходить планомерно и с учетом интересов партнеров и клиентов. Перевод партнерских программ в Сетелем Банк должен увеличить долю Группы Сбербанка на рынке автокредитования. Все партнеры банка (автопроизводители и автодилеры) и клиенты будут получать в Сетелем Банке гарантированно качественные услуги.

Денис Бугров, Член Правления, Старший вице-президент Сбербанка России: «В настоящее время доля Группы Сбербанка на рынке автокредитования составляет порядка 13,9%. Мы рассчитываем, что, благодаря переводу партнерских программ автокредитования в Сетелем Банк, Сбербанк России значительно увеличит этот показатель. Благодаря переводу будут поддержаны кредитные продажи, являющиеся одним из главных драйверов для автомобильного рынка России. Это, в свою очередь, сделает кредиты более доступными для широкого круга потребителей и увеличит как долю автомобилей, продаваемых в кредит в России, так и рынок продаж автомобилей в целом».

Тьерри Лаборд, Президент BNP Paribas Personal Finance: «Благодаря переводу партнерских программ автокредитования из Сбербанка в Сетелем Банк, портфель совместного предприятия значительно вырастет по сравнению с нашими планами. Этот стратегический проект принесет BNP Paribas Personal Finance дополнительный доход в течение ближайших 5 лет в России. Это  доказательство ноу-хау BNP Paribas Personal Finance в области кредитования в центрах продаж и через партнерские программы, осуществляемые совместно с дистрибьютерами. Одновременно это демонстрирует удовлетворение результатами работы совместного предприятия и доверие акционеров к Сетелем».

Андрей Лыков, Председатель Правления Сетелем Банка: «У Сетелем Банка есть неоспоримые конкурентные преимущества на рынке автокредитования. Мы используем современные технологии мгновенного принятия кредитного решения в дилерских центрах. Наши клиенты получают лучшие в своем классе услуги, включая простые и прозрачные клиентские продукты, исчерпывающие консультации в дилерских центрах, а также широкий спектр каналов погашения. Наши партнеры могут рассчитывать на индивидуальный подход, удобные для каждого из них формы сотрудничества, сопровождающие процесс выдачи автокредитов, а также кредитные решения и услуги, созданные специально под их пожелания и требования».

ZRPRESS.Ru, Владивосток.
 

Автор:
Теги: автокредиты  сбербанк  bnp paribas personal finance 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru