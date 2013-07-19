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Сбербанк и BNP Paribas Personal Finance договорились о развитии автокредитования на платформе Сетелем Банка
Сбербанк объявляет об усилении своих стратегических позиций на рынке автокредитования путем перевода своих программ автокредитования, реализуемых в дилерских центрах, в Сетелем Банк, - сообщает Пресс-служба Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
Данная транзакция является частью масштабных преобразований, планомерно осуществляемых внутри Группы Сбербанка. Сбербанк продолжит выдавать автокредиты через свои отделения; при этом в Сетелем Банк будут переведены партнерские программы, реализуемые совместно с автопроизводителями и автодилерами. Разделение специализаций позволит Группе Сбербанка еще активнее развивать свое присутствие на важном для банка рынке автокредитования и станет частью реализуемой им розничной стратегии.
Досье: Сетелем Банк – совместный банк Сбербанка России и BNP Paribas Personal Finance, подразделения потребительского кредитования Группы BNP Paribas. Банк работает на российском рынке потребительского и автокредитования, специализируясь на предоставлении кредитов в центрах продаж и в дилерских центрах.
Сетелем Банк обладает необходимой для осуществления амбициозных планов Сбербанка платформой. Банк специализируется на выдаче кредитов в центрах продаж, успешно сочетая опыт работы на российском рынке и инновационные технологии BNP Paribas Personal Finance. За десять месяцев работы, прошедших с момента создания совместного банка, Сетелем Банк продемонстрировал значительные результаты: портфель POS-кредитов банка увеличился более чем в два раза, портфель автокредитов – почти в четыре раза. В соответствии с условиями сделки Сбербанк увеличит свою долю в Сетелем Банке в 2013 году году с 70% до 74%, оставив управление без изменений . Через три года Сбербанк может довести свою долю в Сетелем Банке до 80%.
Перевод партнерских программ автокредитования из Сбербанка в Сетелем Банк планируется завершить к концу 2013 года. Процесс перевода будет происходить планомерно и с учетом интересов партнеров и клиентов. Перевод партнерских программ в Сетелем Банк должен увеличить долю Группы Сбербанка на рынке автокредитования. Все партнеры банка (автопроизводители и автодилеры) и клиенты будут получать в Сетелем Банке гарантированно качественные услуги.
Денис Бугров, Член Правления, Старший вице-президент Сбербанка России: «В настоящее время доля Группы Сбербанка на рынке автокредитования составляет порядка 13,9%. Мы рассчитываем, что, благодаря переводу партнерских программ автокредитования в Сетелем Банк, Сбербанк России значительно увеличит этот показатель. Благодаря переводу будут поддержаны кредитные продажи, являющиеся одним из главных драйверов для автомобильного рынка России. Это, в свою очередь, сделает кредиты более доступными для широкого круга потребителей и увеличит как долю автомобилей, продаваемых в кредит в России, так и рынок продаж автомобилей в целом».
Тьерри Лаборд, Президент BNP Paribas Personal Finance: «Благодаря переводу партнерских программ автокредитования из Сбербанка в Сетелем Банк, портфель совместного предприятия значительно вырастет по сравнению с нашими планами. Этот стратегический проект принесет BNP Paribas Personal Finance дополнительный доход в течение ближайших 5 лет в России. Это доказательство ноу-хау BNP Paribas Personal Finance в области кредитования в центрах продаж и через партнерские программы, осуществляемые совместно с дистрибьютерами. Одновременно это демонстрирует удовлетворение результатами работы совместного предприятия и доверие акционеров к Сетелем».
Андрей Лыков, Председатель Правления Сетелем Банка: «У Сетелем Банка есть неоспоримые конкурентные преимущества на рынке автокредитования. Мы используем современные технологии мгновенного принятия кредитного решения в дилерских центрах. Наши клиенты получают лучшие в своем классе услуги, включая простые и прозрачные клиентские продукты, исчерпывающие консультации в дилерских центрах, а также широкий спектр каналов погашения. Наши партнеры могут рассчитывать на индивидуальный подход, удобные для каждого из них формы сотрудничества, сопровождающие процесс выдачи автокредитов, а также кредитные решения и услуги, созданные специально под их пожелания и требования».
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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