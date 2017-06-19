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Россиян хотят освобождать от подоходного налога после рождения ребенка

19 Июня 2017, 08:07 | В России

Родителей предложили освобождать от уплаты НДФЛ на год с момента рождения либо усыновления ребенка, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

С такой инициативой выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Свое обращение он планирует направить в Минфин, пишет Privet-Rostov.ru.

"Один из факторов, сокращающих темпы роста демографических показателей в России, - уровень доходов населения. Не секрет, что первый год после рождения ребенка родителям приходится особенно тяжело, поэтому уместно обратить пристальное внимание именно на эту категорию граждан и разработать дополнительные меры поддержки", - пояснил он.

Также Петров предложил сократить ставку подоходного налога для многодетных семей. Для родителей или усыновителей, воспитывающих двух детей, ее планируется снизить на два процента. За каждого последующего ребенка ставку будут снижать еще на процент. Таким образом, согласно данной инициативе, семьи, где растут 12 детей, полностью освобождаются от уплаты НДФЛ, пишет Privet-Rostov.ru

Газета "Золотой Рог", Владивосток 

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Теги: налоговая  ребенок  материнский капитал  НДФЛ  мнс  семья 



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Комментарии

  • 12321ј22:37, 22.06.2017#

    Какая забота! Аж на ДВА процента!!! На целый ГОД!!! Да воровать надо меньше!!! И перестать клепать тупые законы против своего населения, тогда и демография будет в порядке.

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