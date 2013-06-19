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Как августовская девальвация скажется на доходах населения
Как изменится схема покупки валюты
Изменение механизма конвертации средств резервных фондов обсуждается уже не первый год. Сам ЦБ, выступающий агентом Минфина по покупке валюты, неоднократно предлагал финансовому ведомству такую схему.
Но это в теории. На практике вряд ли все будет так гладко, учитывая, что Минфин официально объявил не только о своих намерениях выйти на рынок, но и обозначил временные ориентиры. Фактически это означает объявленную девальвацию.
Почему молчание для финансов – золото
Информацию о фактически объявленной девальвации и форму ее подачи нельзя назвать однозначными.
Центробанк, который выступал в качестве покупателя валюты для Минфина, долгие годы приучал рынок к непредсказуемости своих действий. То есть, пытался управлять ожиданиями рынка, снижая при этом спекулятивную активность игроков. Если они не знают, когда регулятор выйдет на рынок, то им сложней угадать пики предложения и спроса, на которых можно сыграть.
Минфин к такому управлению и осторожному обращению с вербальными интервенциями еще не приучен. Сделав заявление, министр финансов фактически помахал сигнальным флажком, привлекая внимание спекулянтов, которые не преминут сыграть против рубля.
Учитывая, что у банков сейчас достаточно средств, давление на рубль может быть более серьезным, чем в случае, если бы Минфин не раструбил о своих планах. Именно поэтому ослабление рубля может составить 2 и более рубля, что приблизит его к минимумам лета прошлого года, когда доллар подскочил выше отметки в 34 рубля.
Зачем проводить девальвацию
Единственная в новейшей истории объявленная девальвация прошла в России в конце 2008 – начале 2009 гг. Тогда ЦБ не скрывал, что этим шагом пытается помочь банкам, которые смогли, по некоторым оценкам, заработать на предсказуемых действиях ЦБ сотни миллиардов рублей. Правда, тогда ослабление рубля было капитальным. Сейчас пока речь идет о мягкой девальвации.
Может ли вербальная интервенция Минфина быть целенаправленной? Ведь сейчас ведомство лихорадочно ищет способы, как залатать расползающиеся дыры в бюджете. Дополнительные 380 млрд рублей (а то и более), да уже в ближайшее время, ему не помешают для выполнения повышенных обязательств. Конечно, речь идет и о пенсиях, и о зарплатах бюджетников.
Как девальвация скажется на доходах населения
Но только для населения девальвация – плохая новость. Во-первых, на август выпадает пик отпусков, которые многие россияне предпочитают проводить за рубежом. Поэтому вряд ли они воспримут укрепление валют в качестве приятного сюрприза. Если же люди уже сейчас побегут скупать иностранные деньги, это тоже негативно отразится на рубле. Да и сама девальвация как таковая – уже психологический повод для тревожности и перевода сбережений в инвалюты.
Во-вторых, девальвация приведет к обесцениванию зарплат. Ведь ослабление национальной валюты приводит к усилению инфляции. А она и без того сейчас находится в зоне риска. Так, за май цены выросли на рекордные с 2008 года 0,7%. В годовом выражении инфляция в последний весенний месяц подскочила до 7,4% – это максимум за последний 21 месяц.
Поможет ли экономике ослабление рубля
Считается, что нет худа без добра. Например, можно попытаться успокоить себя тем, что обесценивание валюты может стать толчком для разгона экономики. Именно этот вопрос стал ключевым после публикации данных первого квартала, по итогам которого темпы роста ВВП снизились до 1,6%. И уже несколько месяцев правительство и Кремль пытаются найти способ решения проблемы, но пока никаких действенных способов представлено не было.
Если говорить о так называемом реальном секторе, то и теория и практика уже показали, что, если обесценивание валюты и влияет положительно на темпы роста, то очень незначительно и кратковременно. А затем влияние сменяется на отрицательное. Вероятней всего, выгодной девальвация будет в основном для экспортеров сырья, конкурентоспособность которых повысится на внешнем рынке. Да и рублевая выручка увеличится.
Анна Каледина, экономический обозреватель РИА Новости.
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Комментарии
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Псевдоним11:11, 20.06.2013#
"В августе рубль ждет девальвация" Автор: РИА "Новости". Вот прям гуру финансового рынка. Наводят панику у населения, сейчас затарятся зеленью, а в середине августа курс откатится до 31, 5, а то и ниже, и будут в пролете. Рынок не зависит от чиха только одного чиновника, нужно учитывать другие факторы.
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98798712:15, 20.06.2013#
Это логичный и ожидаемый ход. Вспомните за что Медведев снял Кудрина. За то что последний говорил что нет средств на увеличение зарплат военным и копам, увеличение зарплат было пылью в глаза перед выборами, последние схавали и дружными рядами проголосовали за кого нужно. Теперь, чтоб обеспечить все обещаное правительством, нужно больше рублей, где их взять? Правильно - нефтегазодоллары, роняем рубль - получаем больше последних в бюджете, а следовательно находим средства на выплаты обещанных зарплат. Что касается того, сколько на эти зарплаты можно будет купить, чиновников это абсолютно не интересует! Напомню - чиновники всеми благами, на которые обычный смертный низаработает никогда работая даже на четырех работах 25 часов в сутки, пользуются абсолютно бесплатно - за наш с Вами счет, а следовательно у них все будет хорошо!Как изменить этот ход событий к сожалению не знает никто, ждет нас участь динозавров ибо чиновничья жадность ведет человечество к гибели! Ура товарищи!
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98798718:41, 20.06.2013#
Военные здесь непричем их, как и других бюджетников, просто используют власть имущие. Так всегда было, есть и будет есть. Что касается евреев - дак их я думаю всегда обвиняют чтоб не признавать свои ошибки. . . У нас в стране стабильность, каждый год у простых смертных - все трудней и бедней, а у власть имущих - все веселей и разнообразней. . . В том и стабильность, что все знают что будет только хуже. . .
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Псевдоним12:42, 20.06.2013#
Совершенно верно умные люди тут пишут. Кто то специально нагнетает обстановку и подталкивает людей на скупку валюты по завышенному курсу. Долар откатиться назад до отметки 31 р без проблем в течении месяца. Умом надо думать, а не читать дебильных журналюг которые вечно на ровном месте скандал раздувают.
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98798713:17, 20.06.2013#
Практика показывает, что одно высказывание влиятельного политика может привести к панике на рынке и справоцировать огромные потери одних и нереальные прибыли других, в какой лодке будут наши чиновники - они знают заранее, а где окажутся обычные смертные - кому как повезет, но лихорадить будет!В 2008, когда доллар стоил 23, 50 и пошел вверх, многиее тоже говорили что Путин не допустит обвала рубля. . . В 1998, когда доллар стоил 6, 40 и пошел вверх, дак даже банки лдям денег не давали, хапали на всю катлету, нужно было возвращить деньги истраченные на воровскую приватизацию. . . В 2013 Правительство изыскивает средства превосходящие в разы затраты на подкуп избирателей. . . Это было, есть и будет есть. . . Бумажка, неподтвержденная ничем, управляет миром и поддерживает её на плаву обычная человеческая жадность. . .
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Креведко16:15, 20.06.2013#
Странно. Если они хотят провести девальвацию рубля, то почему ЦБ продолжает ежедневно продавать на бирже десятки и сотни миллионов долларов и евро, а не скупает? А при этом амеры продолжают накачивать рынки баксами, а европейцы - евро, и при этом нефть стоит больше 100$ за бочку. Все это больше похоже на развод лохов, которые сейчас бросятся скупать валюту, а она через некоторое время подешевеет, как уже было не раз.
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98798718:23, 20.06.2013#
ЦБ не скупает доллары потому что это бумажка ничем не обеспеченная, когда начнется нехватка скажем долларов ЦБ начнет вкладывать золотой резерв. . . А продает ЦБ доллары потому, что это инструмент для зарабатывания денег и инструмент этот зарабатывает только когда продается и покупается. . . Когда экономика идет в минус - тратим золото, оно то государственное, а значит ничейное.
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Псевдоним20:04, 20.06.2013#
Наиболее популярным оппозиционным лозунгом среди россиян стал лозунг «Власть миллионам, а не миллионерам». Согласно результатам опроса «Левада-центра», в целом его одобряют 60% опрошенных, 23% россиян безоговорочно поддерживают этот лозунг. Требования «Хватит кормить Кавказ» и «Хватит кормить Москву» в целом поддержали 55% и 50%. Лозунг «Россия для русских» одобряют 48%. Менее популярными среди россиян оказались лозунги «Свободу политзаключенным» и «Россия без Путина» – 27% и 20% соответственно.
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98798721:23, 20.06.2013#
20 % За "Россия без Путина" - означает что остальные 80% Россиян все таки способны мыслить трезво и понимают происходящее в стране. Скажу сразу, я не голосовал за Путина, но понимаю что и без Путина и с ним мы далеко не уедем, нужно бороться с властью на местах, а не впустую тратить каллории "тяфкая" на федеральную. Ныняшняя ситуация в стране - диалог Путина и чиновников на местах, можно сравнить с тем что любого русско язычного человека поставить руководить, скажем, северокорейскими рабочими без знания языка, пытаясь сотворить нечто шедевральное и потом спрашивать с руководителя за проделанную работу.
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Привет Август 98 года:)Побежал скупать капусту.