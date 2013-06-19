Как августовская девальвация скажется на доходах населения

В августе рубль ждет девальвация. Умеренная, но фактически объявленная. Такие выводы можно сделать из заявлений министра финансов Антона Силуанова в интервью Bloomberg. Министр сообщил, что в августе Минфин начнет покупать валюту на внутреннем рынке для пополнения госфондов.

По словам главы финансового ведомства, это "приведет к ослаблению курса на 1-2 рубля", а падение курса российской валюты на 1 рубль принесет федеральному бюджету около 190 млрд рублей. Если следовать логике, то это минимальный дополнительный доход. Если ослабление рубля пройдет по максимальной планке, то речь уже может идти о 380 млрд рублей.



Как изменится схема покупки валюты



Изменение механизма конвертации средств резервных фондов обсуждается уже не первый год. Сам ЦБ, выступающий агентом Минфина по покупке валюты, неоднократно предлагал финансовому ведомству такую схему.



Но это в теории. На практике вряд ли все будет так гладко, учитывая, что Минфин официально объявил не только о своих намерениях выйти на рынок, но и обозначил временные ориентиры. Фактически это означает объявленную девальвацию.



Почему молчание для финансов – золото



Информацию о фактически объявленной девальвации и форму ее подачи нельзя назвать однозначными.



Центробанк, который выступал в качестве покупателя валюты для Минфина, долгие годы приучал рынок к непредсказуемости своих действий. То есть, пытался управлять ожиданиями рынка, снижая при этом спекулятивную активность игроков. Если они не знают, когда регулятор выйдет на рынок, то им сложней угадать пики предложения и спроса, на которых можно сыграть.



Минфин к такому управлению и осторожному обращению с вербальными интервенциями еще не приучен. Сделав заявление, министр финансов фактически помахал сигнальным флажком, привлекая внимание спекулянтов, которые не преминут сыграть против рубля.



Учитывая, что у банков сейчас достаточно средств, давление на рубль может быть более серьезным, чем в случае, если бы Минфин не раструбил о своих планах. Именно поэтому ослабление рубля может составить 2 и более рубля, что приблизит его к минимумам лета прошлого года, когда доллар подскочил выше отметки в 34 рубля.



Зачем проводить девальвацию



Единственная в новейшей истории объявленная девальвация прошла в России в конце 2008 – начале 2009 гг. Тогда ЦБ не скрывал, что этим шагом пытается помочь банкам, которые смогли, по некоторым оценкам, заработать на предсказуемых действиях ЦБ сотни миллиардов рублей. Правда, тогда ослабление рубля было капитальным. Сейчас пока речь идет о мягкой девальвации.



Может ли вербальная интервенция Минфина быть целенаправленной? Ведь сейчас ведомство лихорадочно ищет способы, как залатать расползающиеся дыры в бюджете. Дополнительные 380 млрд рублей (а то и более), да уже в ближайшее время, ему не помешают для выполнения повышенных обязательств. Конечно, речь идет и о пенсиях, и о зарплатах бюджетников.



Как девальвация скажется на доходах населения



Но только для населения девальвация – плохая новость. Во-первых, на август выпадает пик отпусков, которые многие россияне предпочитают проводить за рубежом. Поэтому вряд ли они воспримут укрепление валют в качестве приятного сюрприза. Если же люди уже сейчас побегут скупать иностранные деньги, это тоже негативно отразится на рубле. Да и сама девальвация как таковая – уже психологический повод для тревожности и перевода сбережений в инвалюты.



Во-вторых, девальвация приведет к обесцениванию зарплат. Ведь ослабление национальной валюты приводит к усилению инфляции. А она и без того сейчас находится в зоне риска. Так, за май цены выросли на рекордные с 2008 года 0,7%. В годовом выражении инфляция в последний весенний месяц подскочила до 7,4% – это максимум за последний 21 месяц.



Поможет ли экономике ослабление рубля



Считается, что нет худа без добра. Например, можно попытаться успокоить себя тем, что обесценивание валюты может стать толчком для разгона экономики. Именно этот вопрос стал ключевым после публикации данных первого квартала, по итогам которого темпы роста ВВП снизились до 1,6%. И уже несколько месяцев правительство и Кремль пытаются найти способ решения проблемы, но пока никаких действенных способов представлено не было.



Если говорить о так называемом реальном секторе, то и теория и практика уже показали, что, если обесценивание валюты и влияет положительно на темпы роста, то очень незначительно и кратковременно. А затем влияние сменяется на отрицательное. Вероятней всего, выгодной девальвация будет в основном для экспортеров сырья, конкурентоспособность которых повысится на внешнем рынке. Да и рублевая выручка увеличится.



Анна Каледина, экономический обозреватель РИА Новости.



