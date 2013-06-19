В августе Минфин идет на валютный рынок, аналитики призывают не паниковать

Неожиданностью для рынка стали сроки начала покупок Минфином валюты на открытом рынке для трансферта в Резервный фонд. Они могут начаться уже в августе 2013 года, хотя еще недавно сроки формулировались неопределенно: "раньше 2015 года", говорят эксперты.

Курс рубля на фоне заявлений главы Минфина Антона Силуанова об ожидаемом ослаблении российской валюты возобновил во вторник активное падение. Однако аналитики не видят в решении Минфина большой опасности для курсообразования на внутреннем валютном рынке. Впрочем, эксперты говорят о возможном конфликте интересов ведомства и ЦБ РФ, при этом регулятору, возможно, придется менять курсовую политику.



Три дня роста рубля (после нескольких недель его падения) сменились новой волной его снижения. Впрочем, рост бивалютной корзины носит коррекционный характер и в какой-то мере он стал следствием закрытия коротких позиций спекулянтами, откупавшими подешевевший инструмент. Так, за три дня корзина падала в цене почти на 3%, что достаточно резко для бивалютного актива.



Основным поводом для активизировавшихся на рынке курсовых колебаний стали заявления Силуанова о том, что участники совещания у президента РФ не поддержали предложение о наделении Центробанка наряду с правительством ответственностью за экономический рост. В качестве меры для стимулирования роста и пополнения федерального бюджета рассматривается ослабление рубля.



Возможно, неожиданностью для рынка стали сроки начала покупок Минфином валюты на открытом рынке для трансферта в Резервный фонд. Они могут начаться уже в августе 2013 года, хотя еще недавно сроки формулировались неопределенно: "раньше 2015 года", говорят эксперты.



Это приведет к ослаблению курса на 1-2 рубля, оценил глава Минфина, не уточнив, правда, какой финансовый инструмент он имеет в виду. Впрочем, участники торгов для курсовых ориентиров традиционно используют стоимость бивалютной корзины, по которой легко вычислить курс евро и доллара, зная величину основной валютной пары Forex (EUR/USD).



Не тот масштаб



Несмотря на первую бурную реакцию в виде краткосрочного ослабления рубля, сильного влияния на валютный рынок действия Минфина РФ не окажут, поскольку ожидаемые заказы на покупку достаточно малы по сравнению с дневными объемами торгов валютой, рассуждают аналитики.



Исполнение программы приватизации и программы внутренних заимствований отстает от графика, реалистичный размер трансфертов в Резервный фонд составляет 150 миллиардов рублей (5 миллиардов долларов), отмечает аналитик компании "ВТБ Капитал" Максим Коровин.



"Учитывая планируемый объем внешних заимствований (7 миллиардов долларов), покупки валюты Минфином (если они вообще будут), скорее всего, будут носить весьма ограниченный характер и не окажут существенного воздействия на валютный рынок. Таким образом, получается, что прогноз ослабления рубля на 3-7% (1-2 рубля) базируется либо на нереалистичных бюджетных сценариях, либо на планах по конвертации в валюту части средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (171 миллиард долларов на 1 июня 2013 года). Однако последнее, на наш взгляд, крайне маловероятно", — добавил Коровин.



"Согласно значениям, озвученным заместителем министра финансов РФ Алексеем Моисеевым, Минфин на первом этапе планирует конвертировать на рынке лишь 15% от запланированного объема, таким образом, ежедневное предложение рублей со стороны бюджета не превысит 10 миллионов долларов и вряд ли создаст серьезное давление на курс", — сказал Колычев.



Недавние оценки Минфина по трансферту в Резервный фонд (149 миллиардов рублей), в пересчете на ежедневные покупки валюты составят только 50 миллионов долларов, говорят в Райффайзенбанке. Это подтверждает предположения рынка о том, что предстоящая конвертация по новой схеме в 2013 году, скорее всего, не окажет существенного влияния ни на курс рубля, ни на ликвидность, говорят в банке.



Даже при плановом пополнении Резервного фонда на 20-30 миллиардов долларов в год дополнительный спрос на валюту составит примерно 2-3 миллиарда долларов в месяц, оценила старший аналитик Альфа-банка Наталия Орлова.



"Учитывая среднесуточный объем торгов валютного рынка (долларами расчетами "завтра") в 6-10 миллиардов долларов, мы сомневаемся, что действия Минфина повлияют на валютный тренд", — добавила она.



Согласен с "безобидностью" действий Минфина и замглавы ведомства Моисеев, который считает целью этих действий не девальвацию рубля, а нормализацию ситуации с ликвидностью для банковского сектора.



Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов также отметил во вторник, что решение о начале покупок валюты в августе Минфином РФ не означает девальвации рубля, а направлено против чрезмерного укрепления курса.



Доверие можно подорвать



Несмотря на слабое ожидаемое влияние на валютные курсы, Минфин валютными операциями может нарушить политику плавающего валютного курса, говорят эксперты.



Операции Минфина могут усилить нервозность на рынке, так как доверие к политике плавающего валютного курса, к которой стремится ЦБ, может быть подорвано, полагает Орлова из Альфа-банка. "Таким образом, эта новость негативна с точки зрения доверия к политике таргетирования инфляции ЦБ и может негативно повлиять на инфляционные ожидания. Чем слабее рубль, тем выше инфляция. Ориентация одновременно на курс и на инфляцию невозможна", — сказала Орлова из Альфа-банка.



Минфин пока не разглашает объем покупок валюты и их механизм, а это важно, поскольку конкретизация этих вопросов может привести к конфликту с курсовой политикой ЦБ, полагают аналитики Райффайзенбанка.



В результате, и политика ЦБ РФ может претерпеть изменение, отметил аналитик Промсвязьбанка Антон Захаров. "В частности, регулятор может принять решение о расширении границ области валютных интервенций", — рассуждает Захаров.



Кроме того, странно будут выглядеть, например, одновременные покупки валюты для Минфина и продажи Центробанком валюты в рамках поддержки рубля, которые он проводит при превышении бивалютной корзиной определенных уровней, пишет РИА "Новости".



Ближайшие перспективы рубля



В сложившихся условиях среди аналитиков нет определенности в перспективах динамики курсов. Некоторые настроены оптимистично в отношении рубля.



"ФРС США на текущей неделе вряд ли пойдет на свертывание программ смягчения монетарной политики. Поэтому доллар останется под давлением, что подстегнет спрос на валюты развивающихся рынков и соответственно — на рубль", — рассчитает Орлова из Альфа-банка.



В пользу рубля в ближайшую неделю должен сыграть и фактор июньских налоговых платежей. "Однако вот уже 18 число, 20-го предстоят большие выплаты НДС, а спроса на рубль как-то не заметно. По сделкам с валютными свопами объемы торгов невелики. Значит, в систему откуда-то пришли рублевые средства, что и толкает их курс вниз. Поэтому обновление стоимостью бивалютной корзины максимума года не за горами, и показатель может дорасти до 37,45 рубля", — прогнозирует дилер банка "Альба Альянс" Артем Рощин.





