Экономика России готовится к новому удару

Эксперты: к пропасти отечественную экономику подталкивают доморощенные монетаристы из правительства и Центробанка, которые остались на своих местах

Уже третий крупный мировой инвестиционный банк за последнюю неделю ухудшил экономический прогноз в отношении нашей страны, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Специалисты предупреждают, что по итогам текущего года ВВП России сожмётся на 0,5%. Экономику не в состоянии спасти даже высокие цены на нефть, которые уже в моменте преодолели планку в $80 за баррель эталонной марки Брент.

Российские эксперты уверены, сообщает портал «Царьград»: к пропасти отечественную экономику подталкивают доморощенные монетаристы, которые в широком составе представлены в федеральном правительстве и Центробанке. Кризис носит рукотворный характер и тянется уже четверть века, со времен экономической политики Егора Гайдара, опыт которого переняли его верные ученики.

"Не связывайте руками тех провальных людей, которые в прошедшие годы провалили экономику и обрекли не 20 миллионов, а все 70 миллионов людей на то, чтобы они мыкались, оставались обездоленными, обворованными и находящимися в ситуации выживания", - заявил "Царьграду" экс-директор НИИ статистики Василий Симчера.

Не так сложно подсчитать ущерб от политики правительства и ЦБ. Сделки, который осуществил этот тандем на международном валютном рынке в прошлом году, обернулись ударом по золотовалютным резервам страны. Россия избавилась почти от трети всех своих вложений в европейскую валюту. Средства были активно конвертированы в доллар. Как только купля-продажа состоялась, рынок двинулся в противоположную сторону. Курс евро начал стремительный рост. К концу года европеец прибавил почти 14%.

Не вовремя проведенные операции ударили по нашим резервам. Россия понесла колоссальные финансовые потери, которые, только по самым оптимистичным подсчетам, оцениваются в 4,5 млрд долларов.

Академик РАН Сергей Глазьев уверен, что за эту грандиозную ошибку никто не понес никакой ответственности. "Они считали почему-то, не знаю, с какой стати, что евро будет падать, а доллар будет расти. Получилось наоборот. Они часть резервов из евро перебросили в доллар, получили гигантский убыток. Этот убыток бюджету нанесен. Никто за это не ответил. Мы стали более зависимы, потеряли деньги. Как ни крути, везде стало хуже".

Хуже стала ощущать себя российская экономика и в результате слепого следования ЦБ политике таргетированиия инфляции. Заветные цифры достигались путём высушивания инвестиционной активности и сжатия потребительского спроса населения. Инфляция действительно поползла вниз. Однако эксперты уверены, что это лишь удачное стечение обстоятельств, связанное с ростом цен на нефть.

В ведомстве Эльвиры Набиуллиной инфляцию никак не контролируют. От того не исключен вариант её отскока на прежние уровни.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов так комментирует эту ситуацию: "Они говорят: "У нас ключевой показатель – это инфляция". 4% у них было. Когда они к нему шли, мы говорили, что 7% - не страшные цифры, дайте жить экономике, дайте ресурсы. Они говорили, что надо к 4. Последний раз, когда ЦБ отчитывался, мы уже в 2,5 пришли. И, если сейчас, например, произойдёт рост до 10%, то ЦБ выйдет и скажет, что в силу морозов или каких-то там воздействий, у нас теперь вот так".

Действительно, в лучших традициях мегарегулятора обвинять во всех бедах то плохую погоду, то новогодние праздники, то Кубок конфедерации по футболу. Своей вины в потоплении отечественной экономики ЦБ не видит.

Как не осознаёт своей ответственности и ещё один госорган – Минфин. Ведомство Антона Силуанова то и дело пытается протолкнуть очередную налоговую реформу, призванную уже в который раз вычистить карманы российских граждан.

Экономист Михаил Хазин объясняет подобную позицию своих бывших коллег из министерства так: "У него проблемы. Он объясняет, что имеется экономический рост. Если есть экономический рост, должен быть рост налогов, а налоги сокращаются. Отсюда немедленно следует вывод, что он не умеет их собирать. Вот он и пытается собрать с людей больше налогов, чем они могут дать. Если корова много ест, но даёт мало молока, ее надо реже кормить и чаще доить". Экономист не удивлен, "такова логика Минфина". Если же корова при этом сдохнет, это в ответственности Минфина не вписано, заключил эксперт.

В то время как Кремль требует от российского правительства роста экономики с темпами выше мировых, то есть 3,8%, даже двухпроцентная планка оказалась невыполнимой задачей. Из-за слабых результатов в первом квартале прогноз экономического роста в 2,1%, заложенный в базовый сценарий Минэкономразвития на год, будет снижен. Об этом сообщили в ведомстве Максима Орешкина.

Новую оценку представят летом. Однако уже сейчас ясно, что прогнозы американских инвестбанков имеют все шансы сбыться. К восторгу тех же Соединенных Штатов. Диверсионный десант монетаристов, высаженный внутри Садового кольца, безукоризненно выполняет рекомендации Вашингтона, в результате чего экономика России вот-вот свалится в рецессию.