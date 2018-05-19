www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.94 р. 100 JPY: 55.83 р.
EUR: 73.18 р. 10 CNY: 97.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Экономика России готовится к новому удару

19 Мая 2018, 14:40 | В России

Эксперты: к пропасти отечественную экономику подталкивают доморощенные монетаристы из правительства и Центробанка, которые остались на своих местах

Уже третий крупный мировой инвестиционный банк за последнюю неделю ухудшил экономический прогноз в отношении нашей страны, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Специалисты предупреждают, что по итогам текущего года ВВП России сожмётся на 0,5%. Экономику не в состоянии спасти даже высокие цены на нефть, которые уже в моменте преодолели планку в $80 за баррель эталонной марки Брент.

Российские эксперты уверены, сообщает портал «Царьград»: к пропасти отечественную экономику подталкивают доморощенные монетаристы, которые в широком составе представлены в федеральном правительстве и Центробанке. Кризис носит рукотворный характер и тянется уже четверть века, со времен экономической политики Егора Гайдара, опыт которого переняли его верные ученики.

"Не связывайте руками тех провальных людей, которые в прошедшие годы провалили экономику и обрекли не 20 миллионов, а все 70 миллионов людей на то, чтобы они мыкались, оставались обездоленными, обворованными и находящимися в ситуации выживания", - заявил "Царьграду" экс-директор НИИ статистики Василий Симчера.

Не так сложно подсчитать ущерб от политики правительства и ЦБ. Сделки, который осуществил этот тандем на международном валютном рынке в прошлом году, обернулись ударом по золотовалютным резервам страны. Россия избавилась почти от трети всех своих вложений в европейскую валюту. Средства были активно конвертированы в доллар. Как только купля-продажа состоялась, рынок двинулся в противоположную сторону. Курс евро начал стремительный рост. К концу года европеец прибавил почти 14%.

Не вовремя проведенные операции ударили по нашим резервам. Россия понесла колоссальные финансовые потери, которые, только по самым оптимистичным подсчетам, оцениваются в 4,5 млрд долларов.

Академик РАН Сергей Глазьев уверен, что за эту грандиозную ошибку никто не понес никакой ответственности. "Они считали почему-то, не знаю, с какой стати, что евро будет падать, а доллар будет расти. Получилось наоборот. Они часть резервов из евро перебросили в доллар, получили гигантский убыток. Этот убыток бюджету нанесен. Никто за это не ответил. Мы стали более зависимы, потеряли деньги. Как ни крути, везде стало хуже".

Хуже стала ощущать себя российская экономика и в результате слепого следования ЦБ политике таргетированиия инфляции. Заветные цифры достигались путём высушивания инвестиционной активности и сжатия потребительского спроса населения. Инфляция действительно  поползла вниз. Однако эксперты уверены, что это лишь удачное стечение обстоятельств, связанное с ростом цен на нефть. 

В ведомстве Эльвиры Набиуллиной инфляцию никак не контролируют. От того не исключен вариант её отскока на прежние уровни. 

Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов так комментирует эту ситуацию: "Они говорят: "У нас ключевой показатель – это инфляция". 4%  у них было. Когда они к нему шли, мы говорили, что 7% - не страшные цифры, дайте жить экономике, дайте ресурсы. Они говорили, что надо к 4. Последний раз, когда ЦБ отчитывался, мы уже в 2,5 пришли. И, если сейчас, например, произойдёт рост до 10%, то ЦБ выйдет и скажет, что в силу морозов или каких-то там воздействий, у нас теперь вот так".

Действительно, в лучших традициях мегарегулятора обвинять во всех бедах то плохую погоду, то новогодние праздники, то Кубок конфедерации по футболу. Своей вины в потоплении отечественной экономики ЦБ не видит.

Как не осознаёт своей ответственности и ещё один госорган – Минфин. Ведомство Антона Силуанова то и дело пытается протолкнуть очередную налоговую реформу, призванную уже в который раз вычистить карманы российских граждан.

Экономист Михаил Хазин объясняет подобную позицию своих бывших коллег из министерства так: "У него проблемы. Он объясняет, что имеется экономический рост. Если есть экономический рост, должен быть рост налогов, а налоги сокращаются. Отсюда немедленно следует вывод, что он не умеет их собирать. Вот он и пытается собрать с людей больше налогов, чем они могут дать. Если корова много ест, но даёт мало молока, ее надо реже кормить и чаще доить". Экономист не удивлен, "такова логика Минфина". Если же корова при этом сдохнет, это в ответственности Минфина не вписано, заключил эксперт.

В то время как Кремль требует от российского правительства роста экономики с темпами выше мировых, то есть 3,8%, даже двухпроцентная планка оказалась невыполнимой задачей. Из-за слабых результатов в первом квартале прогноз экономического роста в 2,1%, заложенный в базовый сценарий Минэкономразвития на год, будет снижен. Об этом сообщили в ведомстве Максима Орешкина.

Новую оценку представят летом. Однако уже сейчас ясно, что прогнозы американских инвестбанков имеют все шансы сбыться. К восторгу тех же Соединенных Штатов. Диверсионный десант монетаристов, высаженный внутри Садового кольца, безукоризненно выполняет рекомендации Вашингтона, в результате чего экономика России вот-вот свалится в рецессию.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: валюта  Греф  баррель  ЦБ  доллар  акции  brent  экономика  динамика  фьючерс  Путин  нефть  набиуллина  евро  инфляция  Центробанк  прогноз  рубль  статистика  трамп 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru