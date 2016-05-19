www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Зарплата в России стала меньше, чем в Китае

19 Мая 2016, 11:21 | В России

Средняя заработная плата в России упала ниже $450 в месяц, опустившись ниже уровня средней зарплаты в Китае. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС, об этом в своей презентации рассказал главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников на выездном заседании комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами в Санкт-Петербурге.

«Труд в России стал дешевле, чем в Китае», — цитирует агентство выдержки из презентации Матовникова.

Из сравнительного графика, приведенного в презентации, следует, что средняя зарплата в России составляет $433 в месяц. Это меньше, чем в Сербии, Румынии, Китае и Польше.

В феврале 2016 года средняя зарплата россиян составила 33 873 рубля, свидетельствуют данные Росстата.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития предлагает остановить спад в экономике путем ограничения роста зарплат на период кризиса.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: румыния  зарплата  сербия  китай 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • сириец13:11, 19.05.2016#

    нас рать, нам пальмиру надо востанавливать!

  • Псевдоним13:44, 19.05.2016#

    "Минэкономразвития предлагает остановить спад в экономике путем ограничения роста зарплат на период кризиса" - вот только пусть с себя и начнут (нет развития - нет и роста зарплат), а так же всех чиновников.

  • Псевдоним15:07, 19.05.2016#

    Интересмно, а откуда расчет такой средней зарплаты? Сам же Росстат выдает сведения о доjдах россиян значительно ниже написанной цифры.

  • Псевдоним21:07, 19.05.2016#

    Хорошо зарабатывают музыканты. "Виолончелисты"

  • vasya18:44, 19.05.2016#

    "средняя зарплата в России составляет $433 (28 тыс. деревянными) в месяц. Это меньше, чем в Сербии, Румынии, Китае и Польше. " - но пока больше чем в Африке. Нам есть чем гордиться. Догоним и перегоним Румынию!

  • наблюдатель20:37, 19.05.2016#

    средняя зарплата в Примтеплоэнерго 12 тыс. рублей - ниже посчитанной "средней" более чем в 2 раза! это как и где росстат считает? или опять не забыл посчитать зарплаты в газпроме?

  • babai21:01, 19.05.2016#

    Это они свои сложили и поделили на все население России, вот Вам и получилась цифра!

  • Alexander20:38, 19.05.2016#

    Так это у граждан. У нас, чинсвинкасты гоооораздо больше, мы и не паримся. Молчат значит довольные и хорошо.

  • бабай–21:17, 19.05.2016#

    На уровне Таджикистана

  • allex21:40, 19.05.2016#

    по итогам 2016 еще больше падение будет если в долларах смотреть, так как у многих стран в мире она растет. В Габоне уже больше зп например

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru