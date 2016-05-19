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Налоговики будут помогать банкирам собирать данные о доходах клиентов
Банки добились доступа к налоговым справкам заемщиков, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как выяснили «Известия», такое решение принято на закрытом совещании в Минфине с участием Федеральной налоговой службы (ФНС) и коммерческих банков. Об этом «Известиям» рассказали сразу несколько участников мероприятия. По словам собеседников «Известий», в настоящее время разрабатывается схема доступа банков к базе ФНС для подтверждения доходов заемщиков (по справкам 2-НДФЛ).
Как рассказали участники закрытого совещания, за основу взята схема получения банками сведений о доходах заемщиков из Пенсионного фонда (ПФР) по SMS. Как рассказал один из банкиров, по получению данных из ПФР уже разработан проект правительственного постановления, который согласован Минфином и скоро поступит в правительство. По словам собеседника «Известий», механизм взаимодействия банков с ФНС будет действовать по аналогии, но при его разработке необходимо учесть ряд нюансов.
— Решение о проработке технических деталей получения банками информации из ФНС принято на совещании в Минфине, — подтвердил председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин. — Системы личных кабинетов россиян на ЕПГУ и на сайте Налоговой службы разнятся. Данные из ПФР доступны на портале госуслуг, а справки 2-НДФЛ — нет. Сейчас обсуждаются возможные форматы передачи информации от ФНС банкам. Один из вариантов — через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), созданную в рамках исполнения закона о госуслугах.
Банкиры уже не менее двух лет пытаются получить доступ к базам ПФР и ФНС. Активное обсуждение необходимости принятия новации идет с осени 2014 года. Банк России уже тогда поддержал сектор в намерении завладеть максимально точными сведениями о доходах граждан. Но несмотря на принципиальную поддержку регулятора, решение проблемы сдвинулось с мертвой точки только в июне 2015 года. Тогда стартовал пилотный проект предоставления банкам доступа к пенсионным счетам россиян через портал госуслуг (его курируют Минкомсвязи, ПФР, ЦБ, НСФР). Сейчас в нем участвуют 32 банка, схема получения сведений о доходах заемщиков из ПФР отшлифовывается. А доступа к базе ФНС у банков до сих пор не было — несмотря на принципиальное согласие ЦБ по этому вопросу.
Логика банкиров, добивающихся максимальной информации о потенциальном заемщике, понятна: им важно снизить риски кредитования. Полноценный доступ к данным о доходах россиян позволит банкам в любой момент проконтролировать финансовое состояние заемщика, оценить, какая часть его дохода идет на погашение ссуды.
— В мировой практике в качестве одного из механизмов снижения рисков кредитования широко используется предоставление финансовым организациям возможности оперативно получать информацию об официально подтвержденных доходах заемщиков с использованием данных налогового и пенсионного учета, — указывает Андрей Емелин.
По словам первого замдиректора директора департамента безопасности Бинбанка Або Пугоева, у ФНС России есть сервис по получению сведений о доходах физических лиц по справкам 2-НДФЛ, который зарегистрирован в тестовой среде СМЭВ 3.0. Однако этот сервис предназначен для обеспечения возможности взаимодействия исключительно органов исполнительной власти.
— Таким образом, сервис отсутствует на ЕПГУ (для пользователей — физических лиц), а следовательно, недоступен и для финансовых организаций, — пояснил Або Пугоев.
По словам представителя Бинбанка, для получения максимально точных данных о доходе физического лица финансовым организациям интересно получать соответствующую информацию непосредственно от ФНС России, пусть даже не через прямой доступ.
— То есть практический механизм получения справки идентичен проекту Минкомсвязи — ПФР, — указывает представитель Бинбанка. — Однако пока точного понимания актуальности по справке 2-НДФЛ у банков нет. То есть если в кредитную организацию обратился клиент, скажем, 18 мая этого года, то за какой месяц — март и апрель — должна быть справка? Необходимо внести ясность, насколько актуальной будет информация.
По мнению зампреда Локо-банка Андрея Люшина, копировать механизм ПФР, работающий в пилотном режиме, вряд ли получится и придется создавать под проект отдельную инфраструктуру, что приведет к росту расходов участников рынка.
Банкир при этом не уверен, что новация будет способствовать снижению ставок по кредитам, поскольку в формировании кредитной политики банки в большей степени опираются на общую рыночную конъюнктуру и на уровень ключевой ставки (сейчас — 11% годовых). Сейчас привлекательные ставки по потребкредитам находятся на уровне 16–25% годовых.
— Каким образом возможность проверки данных о доходах заемщиков может повлиять на доступность кредитов, мне сложно сказать, тем более что предоставление или отказ в их предоставлении заемщиком не может служить причиной отказа от предоставления займа, — отметил Андрей Люшин.
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Где бы гражданам узнать подноготную о банках. Они тоже частенько разоряются. Та информация о банках, что существует, примерно такого характера - хорошенький, всё у него в порядке. Потом топменеджеров через Интерпол ловят. Всё должно быть обоюдопрозрачно, банки ещё те кидалово.