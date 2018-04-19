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Рубль начал резко расти
Brent по $74, деэскалация, рост мировой экономики…
Сегодня: Приятного аппетита! В условиях снижения геополитической напряженности спрос на рисковые активы и значимость фундаментальных факторов повышается, что дает стимулы для движения рынков вверх, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Цены на нефть Brent приближаются к уровню $74 за барр., что само по себе достаточно мощный катализатор для российского бюджета и рынков акций. Кроме того, оптимизм поддерживают и позитивные макроданные: Бежевая книга США свидетельствует о благоприятных перспективах американской экономики, что в сочетании с опубликованными ранее на этой неделе сильными данными по ВВП Китая указывает на способность двух крупнейших экономик пережить торговые войны.
Смешанная динамика в США, рост в Азии. США (S&P 500 +0.08%, DJIA -0.16%, NASDAQ +0.19%), Азия (Hang Seng +0.46%, Shanghai +0.88%, Nikkei +0.09%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.04%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $73.9 за барр. – выше открытия.
Вчера: Затишье успокоило рынки, рост Brent усилил позитивный настрой. Отсутствие новых антироссийских действий со стороны Запада и сдержанность Москвы в отношении санкций против США позволили рынкам воспользоваться затишьем, чтобы продолжить рост в свете дорожающей нефти Brent (выше $73 за барр.) за счет сокращения запасов энергоресурсов в США, а также сообщений о том, что Саудовская Аравия считает оптимальной цену на нефть на уровне $80-100 за барр.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (+2.91% до $73.8 за барр.), рубль укрепился к доллару до 60.87, РТС (+2.95%), индекс МосБиржи (+2.30%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС "Глобал Маркетс", специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток..
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