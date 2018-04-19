www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.55 р. 100 JPY: 57.35 р.
EUR: 76.09 р. 10 CNY: 97.93 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Рубль и доллар разошлись по углам

19 Апреля 2018, 09:16 | В России

Российские индексы рванули вверх

Вчера: Позитивное движение. Инвесторы, вероятно, воспримут последние шаги США и России как признаки деэскалации, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Так, США отказались от введения новых санкций, а Россия – от голосования по законопроекту, который предусматривает введения контрсанкций против американских компаний. Кроме того, Brent вновь подбирается к уровню $72 за барр. под влиянием целого ряда факторов, включая неожиданное сокращение запасов энергоресурсов в США (по данным API), риски перебоев в поставках (ввиду угрозы новых санкций США против Ирана, потенциального расширения конфликта на Ближнем Востоке) и снижение объемов добычи в Венесуэле из-за политико-экономического кризиса. Ложка дегтя – возобновление угрозы торговых войн между Китаем и США.

Рост в США, смешанная динамика в Азии. США (S&P 500 +1.07%, DJIA +0.87%, NASDAQ +1.74%), Азия (Hang Seng -1.06%, Shanghai -1.18%, Nikkei +1.02%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.23%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $71.97 за барр. – выше открытия.

Позавчера: Уверенный рост. Российские индексы начали день рывком вверх и росли в течение всего дня. Главным драйвером стал неожиданный разворот позиции США в отношении новых санкций против России, что указывает на перспективы деэскалации, а также возможное смягчение ответных действий Кремля. Позитивные данные из Китая поддержали спрос на сырье.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.18% до $71.7 за барр.), рубль ослаб к доллару до 61.52, РТС (+3.35%), индекс МосБиржи (+2.22%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС «Глобал Маркетс», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: баррель  валюта  Сирия  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть  санкции  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар 













Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru