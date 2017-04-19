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Экономику ускорят изъятием 1,2 триллиона рублей из карманов россиян

19 Апреля 2017, 18:53 | В России

Макроэкономическая стратегия российского правительства, предполагающая новую девальвацию рубля ради ускорения роста ВВП, приведет к дальнейшему обнищанию населения. К такому выводу пришли экономисты РАНХиГС по итогам анализа сценариев, подготовленных Минэкономразвития и положенных в основу бюджетного планирования на ближайшие три года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Программа МЭР, напомним, включает падение рубля более чем на 20% к декабрю - с 56,15 до 68 рублей за доллар, а после выборов 2018 года закрепление курса выше 70 рублей.

Следствием такой политики станет целый букет проблем, отмечают в РАНХиГС: скачок инфляции, переток сбережений в валюту, вынужденное ужесточение политики ЦБ, дороговизна кредитов, а также дальнейшее снижение реальных доходов населения.

Ослабление рубля в тех масштабах, которые предлагает МЭР, разгонит инфляцию как минимум на 2 процентных пункта - рост цен для потребителей ускорится до 6,1% в 2017 году и 5,7% в 2018-м, а 4-процентная цель ЦБ так и останется недосягаемой мечтой.

Инфляция, в свою очередь, приведет к дальнейшему падению уровня жизни, поскольку рост цен будет "сжигать" доходы. В реальном выражении при политике слабого рубля они продолжат сокращаться - на 1,8% в 2017 году и 0,7% в 2018-м после обвала на 12,7% за предыдущие два года.

При том что суммарно за год население РФ получает около 50 триллионов рублей, в денежном выражении кошельки россиян похудеют на 1,25 триллиона рублей за два года. На такую сумму населению придется "затянуть пояса", отказавшись от покупок и инвестиций.

В результате потребление, рухнувшее на 16% за 2015-16 гг, сожмется еще на 0,9% за два года.

Для удержания инфляции "в узде" ЦБ придется отказаться от смягчения денежно-кредитной политики и повысить ключевую ставку с нынешних 9,75% до 12% годовых. "В противном случае риски атаки на курс рубля и переноса изменения курса в цены сильно возрастают, и сохранить курс в целевом диапазоне 65-70 руб./долл. не удастся. Последствиями этого являются также сохранение высоких процентных ставок для конечных заемщиков и слабая инвестиционная активность", - говорится в докладе РАНХиГС.

При этом заявленная правительством цель девальвации - ускорение роста ВВП - достигнута не будет, считают в РАНХиГС. По расчетам академии, курс, близкий к 70 за доллар, позволит увеличить темпы роста с 1,2% до 1,4% в 2017 году. Однако уже в следующем году побочные эффекты "съедят" весь позитив - и рост будет на 0,3 процентных пункта меньше, чем при крепком рублей.

"Сценарий с низким обменным курсом рубля может дать лишь кратковременное, в пределах одного года, ускорение темпов экономической активности, хотя уже и в этот период вероятны снижение доверия к рублю и возобновление долларизации экономики, рост инфляции, сохранение высоких ставок (как номинальных, так и реальных) по кредитам нефинансовому сектору. Уже начиная со второго года, динамика всех макроэкономических показателей в таком сценарии становится хуже, чем в сценарии с плавающим курсом рубля и политикой инфляционного таргетирования", - предупреждают в РАНХиГС.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: рангхигс  бюджет  рубль  мэр  сбережения  инфляция  курс  доллар  прогноз  доход  ЦБ 



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Комментарии

  • Турыст21:13, 19.04.2017#

    Для полного осознания повышения благосостояния для дарагих рассеян создана нацгвардия, полиция, фсб, мчс, офн и другие структуру, которые помогут сомневающимся найти правильное решение по данному вопросу.

  • Медведев Д.А.21:47, 19.04.2017#

    Чем больше вас буду грабить тем больше дворцов себе построю . Холопы должны молчать .

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