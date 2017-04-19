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Банки избавляются от валюты

19 Апреля 2017, 17:18 | В России

Объем валютных активов в российских банках с марта 2016 г. по март 2017 г. сократился с 29 до 22 трлн руб., пассивов - с 28 до 20 трлн руб. При этом рублевые активы на балансах банков за год увеличились с 54 до 57 трлн руб., пассивы - с 55 до 59 трлн руб., свидетельствуют данные ЦБ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Эти изменения в основном связаны с ростом рубля, отмечают эксперты. С марта 2016 г. по март 2017 г. российская валюта укрепилась на 23%.

Поведение населения при этом отличается от общего тренда. За последние два года, на которые пришелся пик волатильности курса рубля, доля валютных вкладов сроком "до востребования" увеличилась с 17% до 21%, сроком от месяца до года - снизилась с 26% до 10%, сроком больше года - выросла с 29% до 33%. Объем вкладов нерезидентов-физлиц за два года увеличился почти на 50% до 361 млрд руб.

С начала 2016 г. по март 2017 г. задолженность по валютным кредитам снизилась почти на $28 млрд, что отчасти было компенсировано увеличением задолженности по рублевым кредитам на 514 млрд руб., заявила на прошлой неделе первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Снижение кредитования в иностранной валюте происходит преимущественно в тех отраслях, где компании не обладают так называемым естественным хеджированием, то есть не имеют доходов в валюте, указывала Юдаева. Среди таких отраслей - строительство, операции с недвижимостью, оптовая и розничная торговля.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина год назад заявила о необходимости сократить долю валютных активов на банковских балансах, поскольку снижение доли долларов в экономике России необходимо для гарантии финансовой стабильности.

С 1 апреля 2016 г. регулятор ввел повышенные нормативы по обязательствам банков в иностранной валюте, что привело к удорожанию валютных кредитов для заемщиков, пишет сайт Vestifinance.Ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: покупка  депозит  банк  доллар  нефть  продажа  валюта  вклад  евро  ЦБ 



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Комментарии

  • Ольга22:08, 19.04.2017#

    Очередной сброс левой информации! Ждем реакции от вальтодержателей ( в чулках). Они первые серанут!!!

  • Турыст22:19, 19.04.2017#

    Ждем конца года и нового назначения старого царя, потом смотрим курс бакса и полностью окуеваем.

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