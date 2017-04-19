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Рубль и нефть разошлись как в море корабли

19 Апреля 2017, 13:17 | В России

В последнее время звучат различные, порой противоположные прогнозы по динамике цен на нефть в 2017 году. В частности, аналитики Citigroup Inc рассчитывают, что к концу года стоимость барреля нефти вырастет до $60-65, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Оптимистичный взгляд основан на общей уверенности в том, что ОПЕК и другие добывающие страны в мае продлят соглашение о сокращении добычи, что должно способствовать дальнейшей балансировке спроса и предложения на мировом рынке и сокращению запасов.

Также сторонники мнения о росте котировок нефти отмечают в качестве фактора поддержки осложнение геополитической ситуации в мире. И действительно, последние действия США на Ближнем Востоке и в Азии внесли ощутимый вклад в рост Brent, условно говоря, добавили к стоимости черного золота определенную «военную премию». Как и золото, нефть часто дорожает при обострении геополитической обстановки. Тем не менее, привлекательным инструментом-убежищем нефть в этом году точно не назовешь.

Первый и главный риск – резкий рост добычи сланцевой нефти, который может нивелировать усилия ОПЕК+. На текущий момент спрос на мировом рынке отстает от предложения, сейчас примерно 0,4 млн баррелей в день – «лишние». При этом, как спрогнозировали в марте в Минэнерго Саудовской Аравии, добыча в странах, не входящих в ОПЕК, вырастет в этом году на 0,5 млн баррелей в сутки.

Тенденции очевидны – чем выше цены на нефть, тем более активно «оживают» сланцевики. Накануне Агентство энергетической информации (EIA) сообщило, что производство сланцевой нефти в США в мае достигнет максимума за последние два года. Продолжает расти и количество пробуренных, но незавершенных скважин. По итогам марта их количество выросло на 111 ед., до уровня 5512 ед.

Стоимость нефти в $60 – это, по многим расчетам, тот рубеж, за которым сланцевики почувствуют себя уже совсем уверенно, и это вполне может вызвать ценовой даунтренд во втором полугодии даже при условии достижения соглашения странами ОПЕК+ 25 мая.

Второй момент – геополитика. Текущее обострение, вынудившее инвесторов срочно искать «тихие гавани», главным образом вызвано действиями США в Сирии и в отношении КНДР. При этом после приезда госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву и последовавших примирительных «твитов» Дональда Трампа стало понятно, что эпизод с внезапной американской бомбардировкой в Сирии не станет поводом для глобальной конфронтации. В случае же с Северной Кореей дальнейшим ухудшением ситуации может быть лишь непосредственное начало боевых действий, вероятность чего рассматривается специалистами как мизерная.

Это значит, что в ближайшее время может наметиться определенная разрядка в самых болезненных геополитических точках, и это может нивелировать тот прирост в нефти, который был обусловлен так называемой «военной премией», упомянутой мной выше. Правда, не факт, что на карте мира не возникнет новых очагов напряженности.

Резюмируя, отмечу, что в среднесрочной перспективе мы не ожидаем какого-либо драматического снижения цен на нефть, равно как и заметного роста, однако в течение месяца, остающегося до заседания ОПЕК+, может заметно вырасти волатильность. Совокупность факторов указывает на то, что Brent может немного укрепиться в мае, нельзя исключать и прокола отметки в $60. Однако учитывая состояние мировой экономики, новый сланцевый подъем, а также геополитическую ситуацию достижение баланса спроса и предложения на рынке видится маловероятным, а стоимость нефти во втором полугодии может сохраниться на уровне $50-57.

Станислав НОВИКОВ, заместитель председателя правления ФГ БКС по розничному бизнесу, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: США  сланец  доллар  нефть  опек  ЦБ  трамп  евро  баррель  рубль 



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