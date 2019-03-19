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Греф не хочет уходить из Сбербанка

19 Марта 2019, 09:48 | В России

Но имеет преемника на всякий случай

Глава Сбербанка Герман ГРЕФ может остаться во главе крупнейшего банка страны на четвертый срок. Ранее он говорил, что у него есть два преемника на всякий случай.

Пост президента - председателя правления Сбербанка г-г Греф занимает с ноября 2007 года. Акционеры Сбербанка переизбирали его три раза. Полномочия Грефа истекают к декабрю 2019 года.

Набсовет банка сегодня рассмотрит кандидатуру президента - председателя правления банка для избрания акционерами на годовом собрании.

«Я думаю, что до конца этого года мы сможем понять, хотите ли вы, наши акционеры, иметь меня в качестве главы банка. Мы можем обсудить, сколько времени еще (я будут во главе Сбербанка) и каковы условия моего контракта», - заявил Герман Греф в феврале в ходе телефонной конференции.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС

Автор:
Теги: Герман Греф  сбербанк  кадры  акционеры 



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Комментарии

  • Иванов Сергей Парфирьевич13:52, 21.03.2019#

    Греф уже насидел в СБ на пожизненное с конфискацией всего имущества, а ЦБ с На@булиной нужно вообще поставить к стенке.

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