Греф не хочет уходить из Сбербанка

Но имеет преемника на всякий случай

Глава Сбербанка Герман ГРЕФ может остаться во главе крупнейшего банка страны на четвертый срок. Ранее он говорил, что у него есть два преемника на всякий случай.

Пост президента - председателя правления Сбербанка г-г Греф занимает с ноября 2007 года. Акционеры Сбербанка переизбирали его три раза. Полномочия Грефа истекают к декабрю 2019 года.

Набсовет банка сегодня рассмотрит кандидатуру президента - председателя правления банка для избрания акционерами на годовом собрании.

«Я думаю, что до конца этого года мы сможем понять, хотите ли вы, наши акционеры, иметь меня в качестве главы банка. Мы можем обсудить, сколько времени еще (я будут во главе Сбербанка) и каковы условия моего контракта», - заявил Герман Греф в феврале в ходе телефонной конференции.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС