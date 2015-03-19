В России резко выросла задолженность по выплате зарплат

В среду министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о резком росте задолженности по зарплатам в России. По данным на 1 марта 2015 года, задолженность достигла почти 2,9 млрд руб., заявил министр. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Рост за февраль достаточно серьезный — 14%», — цитирует ТАСС главу ведомства.

В пресс-службе Минтруда «Газете.Ru» пояснили, что министр приводил данные, которые подсчитывает Росстат.

Из статистики Росстата видно, что уровень общей задолженности по зарплате в России в разные месяцы за последний год колебался от 1,9 млрд (в январе 2014 года) до 2,7 мрлд руб. (в июне 2014 года). К январю этого года задолженность упала до 2 млрд руб., а затем сумма начала стремительно расти, приблизившись в марте к отметке в 3 млрд руб.

«Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств приходится на Красноярский край (7,8%), Санкт-Петербург (6,9%), Мурманскую область (6,1%), Республику Крым (4,8%), Хабаровский край (4,3%)», — говорится в сообщении Росстата.

Кроме того, в марте резко выросла задолженность из-за несвоевременного получения денег из бюджетов всех уровней. Эта сумма составила 98 млн руб., увеличившись с начала февраля в 2,7 раза.

Эксперты и правозащитники говорят, что проблемы со своевременным получением заработной платы испытывают чаще всего учителя, продавцы, рабочие и водители общественного транспорта.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.