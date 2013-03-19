Финансовые рынки замерли в ожидании голосования по Кипру

Сегодня, 19 марта: Восстановление позиций, ожидание голосования на Кипре. Резкое снижение индексов накануне в сочетании с опасениями по поводу Кипра и благоприятных ожиданий от ФРС указывают на то, что российский рынок может отыграть часть потерь, при отсутствии новых негативных сообщений из Кипра.

Американские рынки берут паузу. Американские рынки последовали за другими мировыми площадками вниз на фоне ситуации на Кипре. Кроме того, ведущие индексы США достигли рекордных максимумов, что заставляет инвесторов искать повод для коррекции (DJIA -0.43%, S&P 500 -0.55%). Примечательно, что ситуация на Кипре оказала лишь ограниченное влияние.

Опасения по поводу распространения кипрского кризиса снижаются: Сегодня утром настроения инвесторов улучшаются, поскольку власти приложили большие усилия, чтобы убедить рынки в том, что введение налога на вклады на Кипре связано с «уникальной» фискальной и экономической ситуацией в стране, и угрозы принятия аналогичных мер в других проблемных странах нет. Азиатские рынки восстанавливаются сегодня утром (Hang Seng +0.32%, Shanghai +0.23%, Nikkei +1.95%), фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.16%), фьючерсы на Brent торгуются на благоприятных уровнях $109.36 за барр.

В центре внимания Кипр, ФРС: В фокусе инвесторов вновь окажется Кипр, где законодатели проголосуют сегодня по введению налога – ожесточенные дебаты по данному вопросу могут способствовать ухудшению настроений, а наложение вето будет негативно воспринято рынками. Сегодня начнется двухдневное заседание ФРС. Мы ожидаем, что американский регулятор подтвердит намерение сохранять процентные ставки на низком уровне в течение длительного периода, а также проводить агрессивную программу выкупа активов, особенно в свете ситуации на Кипре, показавшей взаимозависимость мировых экономик.

Вчера, 18 марта: Кипр – побочные эффекты спорного налога. Российские рынки акций, как и мировые биржи, снижались накануне под давлением единого фактора – угрозы введения Кипром налога на депозиты, что создает риски массового изъятия вкладов в других странах еврозоны в свете возможности принятия аналогичных мер. Усугублению ситуации способствовали рейтинговые агентства, которые заявили, что рейтинги европейских банков могут быть снижены, что повысит стоимость заимствований для проблемных экономик. Голосование по данному вопросу было отложено до вторника, что на фоне неопределенности вызвало бегство в качество в течение дня. Кроме того, рост цен на жилье в Китае усилил опасения по поводу ужесточения фискальной и монетарной политики и, как следствие, замедления роста китайской экономики.

По итогам дня: Цены на нефть Brent снизились на 0.94% до $109.2 за барр., рубль ослаб к доллару (30.77); ММВБ-50 потерял 2.16%, РТС – 2.82%.

Марк БРЕДФОРД, аналитик ФГ БКС. ZRPRESS.RU, Владивосток.