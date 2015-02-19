Банкиры просят временно ограничить полномочия Центробанка России

Банкиры просят Правительство РФ ограничить на период кризиса регулирующую роль Центробанка. Соответствующее обращение направлено главой Национального совета финансового рынка Андреем Емелиным первому вице-премьеру Игорю Шувалову, деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Финансисты указывают на ухудшение ситуации в банковской сфере в связи с обвалом рубля, снижением темпов экономического роста и ростом учетной ставки. По их мнению, для стабилизации ситуации необходимо принять ряд оперативных регуляторных мер. Предлагается, в частности, не наказывать банки за любые нарушения на срок до 1 января 2016 года, а за совершение сомнительных операций – на срок до 1 января 2017 года. По мнению банкиров, Центробанк не должен ограничивать ставки по потребкредитам вплоть до 1 января 2017 года. Кроме того, они предлагают увеличить с 15 тыс. до 60 тыс. рублей сумму операции, при которой банкам можно не проводить идентификацию клиента.

Поступившее в аппарат Правительства письмо НСФР было передано в Минфин и ЦБ РФ. В настоящее время готовится ответ на предложения банковского сообщества, пишет газета «Известия».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.