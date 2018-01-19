Для гособоронзаказа будет создан опорный банк

Минфин объявил о создании правительством опорного банка для операций по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Российскую газету.

"Опорный банк будет являться основной кредитной организацией по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов, включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчетов с подрядчиками - оборонными предприятиями, а также их кредитование", - уточняется в сообщении Министерства финансов России.

Новый банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов, отмечают в ведомстве. В ближайшее время будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность Российской Федерации, говорится в сообщении.

В декабре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ отмечал, что создание банка для оборонзаказа возможно на базе Связь-банка или банка "Глобэкс". "Там разные есть позиции, что должен быть такой банк, потому что опасаются санкций", - говорил он. В конце 2017 года правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает освобождать компании (их список определит кабмин) от обязательного раскрытия информации, требуемого по закону от банков, акционерных обществ и т.д. Мотивировкой предложения было в том числе обеспечение обороноспособности и безопасности, "в том числе для обеспечения гарантированного финансового сопровождения госконтрактов по гособоронзаказу и безусловного прохождения платежей по контрактам в рамках военно-технического сотрудничества".