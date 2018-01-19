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Подлинность купюры "с Владивостоком" можно проверить через смартфон

19 Января 2018, 08:23 | В России

Гознак разработал приложение для проверки подлинности банкнот

Подлинность новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей можно будет проверить с помощью специального мобильного приложения. Оно доступно к скачиванию на телефоны с операционными системами Android и iOS уже 18 января, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Конечно, выявить профессиональную подделку с помощью компьютерной программы, установленной на обычный смартфон, вряд ли удастся, пишет «РГ». Однако проверить выданную на сдачу банкноту на предмет грубой подделки будет вполне возможно - в приложении будет доступна информация о визуальной защите банкнот.

На сегодня, впрочем, официальной информации о выявленных поддельных банкнотах нового номинала нет. В конце прошлого, 2017 года, 25 декабря, отсутствие таких данных констатировала и председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выразив надежду на то, что подделок не будет и в будущем.

Новые купюры достоинством 200 и 2000 рублей поступили в обращение в октябре 2017 года. На первой из них - вид на памятник затопленным кораблям в бухте города Севастополь на лицевой стороне и вид на Херсонес Таврический - на оборотной. На второй купюре лицевая сторона отдана под изображение моста на остров Русский во Владивостоке, а на оборотной стороне - космодром Восточный в Амурской области.

Первыми новые купюры увидели в прошлом году жители Москвы, Крыма и Дальнего Востока. При этом их появление вызвало даже некоторый ажиотаж у коллекционеров - банкноты начали предлагать к продаже в Интернете по цене в несколько раз выше номинала.

Что касается фальшивых банкнот, то чаще всего, по данным Центрального банка, подделывают купюры самого крупного достоинства - 5000 рублей. Но в целом объем выявленных подделок постепенно снижается, так, например, в 2016 году он упал по сравнению с 2015 годом примерно на 15 процентов.

Фото РИА "Новости".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: набиуллина  номинал  купюра  приложение  банкнота  2000 рублей  Центробанк  владивосток  смартфон  200 



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