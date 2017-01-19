Укрепление рубля ускорит снижение Центробанком ключевой ставки

Российская валюта остается ниже уровня 60 по отношению к доллару шестой день подряд, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Последний раз на таком уровне рубль торговался в июле 2015 года, и Банк России тогда скупал иностранную валюту для пополнения резервов. Однако на этот раз политики Центробанка не спешат выходить на рынок с интервенциями.

Центральный банк, вероятно, рассмотрит возможность валютных интервенций только после того, как он возобновит снижение процентных ставок в начале этого года, считают в Bank of America (NYSE:BAC) Merrill Lynch. Курс рубля в целом «соответствует ценам на нефть» и другим критериям его справедливой стоимости, что «является аргументом против интервенции», полагают аналитики Citigroup (NYSE:C).

«Несмотря на значительное укрепление рубля, все статистические данные, которые мы рассматриваем, убедительно показывают, что валюта в широком смысле находится там, где она должна быть», – пишут экономисты Citigroup Иван Чакаров и Екатерина Власова.

В дискуссиях о монетарной политике перспективам рубля отведено центральное место, поскольку более сильный обменный курс рискует лишить экономику импульса, в котором он нуждается для выхода из самой продолжительной рецессии за последние два десятилетия.

«Центральный банк, скорее всего, рассмотрит возможность возобновления валютных интервенций только после возобновления снижения процентных ставок в начале 2017 года, – сказал главный экономист по России и СНГ Bank of America Владимир Осаковский. – Это, по нашему мнению, делает дальнейшее укрепление рубля важным фактором давления на центральный банк, чтобы возобновить снижение ставки скорее раньше, чем позже».

Банк России пошел на снижение ключевой ставки дважды в 2016 году. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина указала в декабре, что следующее снижение ключевой ставки Банка России вероятнее во втором квартале 2017 года, а не в первом. В настоящее время ставка держится на уровне 10%.

Одним из признаков того, что рубль остается уязвимым является то, что положительное сальдо текущего счета платежного баланса России за 2016 год составило $22,2 млрд, что является самым низким уровнем со времен валютного кризиса 1998 года. Это связано с тем, что восстановление импорта опередило рост экспорта. Об этом пишет Bloomberg.

Аналитики Sberbank CIB указывают на то, что наблюдаемую в последнее время «стагнацию экспорта и рост импорта можно рассматривать как признак чрезмерного укрепления национальной валюты». «Мы не исключаем умеренной коррекции рубля после того, как участники рынка решат зафиксировать прибыли, полученные от операций carry trade», – пишут они.