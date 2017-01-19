Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Курс рубля продолжает упрямо расти
Сегодня рубль укрепляется как по отношению к доллару, так и к евро, несмотря на слабость нефтяных котировок, сообщает деловая газета «Золотой Рог». К 13:00 по мск пара usd/rub_том торгуется около отметки 59,1850. За один евро дают 63,2825 рублей. При этом нефть марки Brent растеряла утренний позитив и сейчас снижается более чем на 1,5%.
Стоит отметить, что доллар сегодня растет по отношению к основным мировым валютам, пытаясь восстановиться после вчерашнего провала на фоне речи Терезы Мэй по поводу Brexit и заявлений Дональда Трампа о его обеспокоенности ростом доллара. Индекс доллара, по сути, начал вторую проверку локального максимума, который был преодолен после выборов президента в США в ноябре прошлого года. Пока котировки уверенно выше 100 пунктов, волноваться за среднесрочную тенденцию точно не стоит, ведь она подкреплена экономическим интересом. Инвесторы ожидают, что ставки в США продолжат расти, а фондирование в Европе или, например, Японии до сих пор остается очень доступным, что является хорошим моментом для операций «кэрри трейд». Хотя относительно того же рубля эти операции должны быть еще выгоднее.
Таким образом, рубль растет вопреки и сырьевой динамике и тенденции на мировом валютном рынке. Скорее всего, интерес к отечественной валюте обусловлен привлекательностью российских активов. Причем, судя по динамике рублевого фондового индекса ММВБ, который снижается шестую сессию подряд, вряд ли речь идет о рисковых активах. А вот если взглянуть на динамику рубля относительно доходности российских 10-ти летних ОФЗ, становится понятно, что стимулирует спрос на отечественную валюту. Доходность 10-ти летних бумаг приблизилась к минимуму сентября прошлого года и на текущий момент равна 8,04%. При этом пока признаков изменения ситуации не наблюдается.
С технической точки зрения медведи поджимают котировки пары доллар/рубль к трендовой линии поддержки. Сверху опускается трендовая линия сопротивления, формируя своеобразный клин. При этом нельзя довольно уверенно сказать, что эта фигура раскроется с ускорением вниз. Пока не стоит исключать попытки покупателей снова вернуться в область 62 рублей. Тем более, если доллар устоит выше 100 пунктов по отношению к основным мировым валютам в одноименном индексе. Тем не менее, можно констатировать, что среднесрочная тенденция в паре usd/rub направлена вниз, а значит пока лучше присматриваться к коротким позициям.
Константин КАРПОВ, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Укрепление рубля ускорит снижение Центробанком ключевой ставки
- Курс рубля продолжает упрямо расти
- Рубль может ослабнуть до 70
- Доллар теряет позиции
- Речи Трампа и проблемы Европы не смогли сломить рубль
- Рубль напрягся в ожидание итогов встречи Путина с министрами
- Доллар тянется в направлении 61
- Даже иностранцы кинулись скупать рубли
- Курс доллара рухнул ниже 60 рублей
- Экономика России в 2017 году: что ждет рубль, цены, налоги и доходы населения
Новости раздела
- Укрепление рубля ускорит снижение Центробанком ключевой ставки
- Курс рубля продолжает упрямо расти
- Рубль может ослабнуть до 70
- Доллар теряет позиции
- Речи Трампа и проблемы Европы не смогли сломить рубль
- Бюджетников переведут на карту "Мир" в приказном порядке
- Число краж денег с карт россиян в 2017 году вырастет на 30%
- Иски против граждан в банках будут писать роботы-юристы
- Рубль напрягся в ожидание итогов встречи Путина с министрами
- Доллар тянется в направлении 61
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Молодежь с Дальнего Востока бежит в два города
- В Приморье растаможить импортный автомобиль без "Эры-ГЛОНАСС" можно, передвигаться на нем - нет
- На Владивостокскую агломерацию подали иск в Верховный суд
- В Приморье работница ювелирного магазина предстанет перед судом за присвоение имущества
- Во Владивостоке по факту исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело
- Бюджетников переведут на карту "Мир" в приказном порядке
- Пенсии приморцам повысят через месяц
- Ученые выяснили, что приморцы начинают стареть раньше, чем москвичи и питерцы
- В Приморье Большому Камню добавят нефтехимии
- По требованию суда и прокуратуры власти Владивостока проведут ремонт Рудневского моста