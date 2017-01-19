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Курс рубля продолжает упрямо расти

19 Января 2017, 08:46 | В России

Сегодня рубль укрепляется как по отношению к доллару, так и к евро, несмотря на слабость нефтяных котировок, сообщает деловая газета «Золотой Рог». К 13:00 по мск пара usd/rub_том торгуется около отметки 59,1850. За один евро дают 63,2825 рублей. При этом нефть марки Brent растеряла утренний позитив и сейчас снижается более чем на 1,5%.

Стоит отметить, что доллар сегодня растет по отношению к основным мировым валютам, пытаясь восстановиться после вчерашнего провала на фоне речи Терезы Мэй по поводу Brexit и заявлений Дональда Трампа о его обеспокоенности ростом доллара. Индекс доллара, по сути, начал вторую проверку локального максимума, который был преодолен после выборов президента в США в ноябре прошлого года. Пока котировки уверенно выше 100 пунктов, волноваться за среднесрочную тенденцию точно не стоит, ведь она подкреплена экономическим интересом. Инвесторы ожидают, что ставки в США продолжат расти, а фондирование в Европе или, например, Японии до сих пор остается очень доступным, что является хорошим моментом для операций «кэрри трейд». Хотя относительно того же рубля эти операции должны быть еще выгоднее.

Таким образом, рубль растет вопреки и сырьевой динамике и тенденции на мировом валютном рынке. Скорее всего, интерес к отечественной валюте обусловлен привлекательностью российских активов. Причем, судя по динамике рублевого фондового индекса ММВБ, который снижается шестую сессию подряд, вряд ли речь идет о рисковых активах. А вот если взглянуть на динамику рубля относительно доходности российских 10-ти летних ОФЗ, становится понятно, что стимулирует спрос на отечественную валюту. Доходность 10-ти летних бумаг приблизилась к минимуму сентября прошлого года и на текущий момент равна 8,04%. При этом пока признаков изменения ситуации не наблюдается.

С технической точки зрения медведи поджимают котировки пары доллар/рубль к трендовой линии поддержки. Сверху опускается трендовая линия сопротивления, формируя своеобразный клин. При этом нельзя довольно уверенно сказать, что эта фигура раскроется с ускорением вниз. Пока не стоит исключать попытки покупателей снова вернуться в область 62 рублей. Тем более, если доллар устоит выше 100 пунктов по отношению к основным мировым валютам в одноименном индексе. Тем не менее, можно констатировать, что среднесрочная тенденция в паре usd/rub направлена вниз, а значит пока лучше присматриваться к коротким позициям.

Константин КАРПОВ, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: финансы  евро  рубль  Центробанк  США  ммвб  доллар  курс  нефть  Евросоюз  валюта 



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