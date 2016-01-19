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Цены на нефть приостановили свободное падение

19 Января 2016, 17:54 | В России

СЕГОДНЯ: Стакан на половину полон или наполовину пуст? Цены на нефть приостановили свободное падение, что окажет некоторую поддержку российскому рынку акций, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Инвесторы попытаются понять стали ли макроданные из Китая разочарованием, или все оказалось не так плохо, как многие опасались. Госдума откроет весеннюю сессию, обозначив свои законотворческие планы на ближайшие полгода – решения депутатов ждут около 2 000 предложений. В США продолжается сезон корпоративной отчетности: финансовые результаты представят Bank of America, Morgan Stanley, Unilever, IBM и Delta.

Американский рынок закрыт в понедельник, рост в Азии. Американский рынок акций был закрыт вчера из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Азиатские индексы повышаются, поскольку по мнению инвесторов, слабые макроданные из Китая могут вынудить власти Поднебесной объявить новые стимулы (Hang Seng +0.78%, Shanghai +1.64%, Nikkei +0.09%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.75%), как и фьючерсы на Brent, которые торгуются на уровне $28.97 за барр.

ВЧЕРА: Передышка. Российские фондовые индексы начали вчерашний день с резкого снижения, однако затем коррекция, вызванная ослаблением рубля, уступила место покупкам подешевевших активов и, возможно, закрытию части коротких позиций. ММВБ-50 завершил день ростом с оборотом RUB 32 млрд (на уровне 50-дневной скользящей средней).

По итогам дня: Цены на нефть Brent (-1.35% до $28.6 за барр.), рубль ослаб к доллару до 79.32, РТС (-0.93%), ММВБ-50 (+0.87%).

Митч МИТЧЕЛЛ, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ммвб  евро  рынок  рубль  доллар  финансы 



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