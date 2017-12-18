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Рубль ждет деноминация и девальвация

18 Декабря 2017, 18:52 | В России

Цетробанк преступает к изъятию из оборота ряда купюр и монет

Буквально на днях стало известно о том, что в Центробанке задумались об изъятии 50-рублевой банкноты из оборота. Это притом что еще относительно недавно бумажные 10 рублей заменили "железом". По мнению экспертов, речь идет о постепенной девальвация рубля, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Директор информационно-аналитического центра "Эксперт" Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов отметил, что в Республике Саха (да и в других регионах, надо сказать, тоже) люди практически перестали расплачиваться монетами достоинством меньше 1 рубля. Такой же редкостью становится и купюра номиналом 50 рублей.

"В банкоматах при обналичивании обычно нет таких купюр. Деньги в стране за последние годы значительно обесценились", - сказал эксперт в интервью Regnum.

По его мнению, в ближайшем будущем россияне скорее всего, не перейдут на расчет по безналу. В то же время рубль следует подвергнуть деноминации, считает Данилов.

"Скажем, в 100 раз. Тогда курс рубля к доллару достигнет уровня СССР", - сказал специалист.

Также Данилов высказал мнение по поводу вероятности дефолта в стране. На его взгляд, пока такая перспектива на горизонте не видна – у России есть весьма большие международные резервы. На сегодняшний день их оценивают в почти 430 млрд долларов. Однако совсем не исключен кризис в банковской сфере, который будет сопровождаться дальнейшим отзывом лицензий у банков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: Центробанк  ЦБРФ  деноминация  рубль  купюра  девальвация 













Комментарии

  • Псевдоним07:48, 19.12.2017#

    какие нахрен резервы, в пенсионный фонд рука по локоть уже!!! Война, это безумно дорогое удовольстве!

  • Псевдоним07:52, 19.12.2017#

    или они про те резервы, которые в оффшорах и которые кремль напрочь запретил возвращать домой, т. к. Жувалов сказал, " это очень навредит нашей экономике"))))

  • Stiv10:27, 19.12.2017#

    Уже традиционно под новый год у верхушки случаются обострения мозгов :(

  • Псевдоним10:43, 19.12.2017#

    В то же время рубль следует подвергнуть деноминации, считает Данилов. "Скажем, в 100 раз. Тогда курс рубля к доллару достигнет уровня СССР", - сказал специалист. Не в 100 раз а в 1000 раз, т. к. курс рубля ссср 1 доллар = 57 копеек по курсу на сайте сбербанка. Госбанк ссср до сих пор функционирует

  • Псевдоним10:44, 19.12.2017#

    на сайте центробанка рф

  • Псевдоним10:47, 19.12.2017#

    http://www. cbr. ru/Currency_base/GosBankCurs. aspx?C_month=12&C_year=2016&mode=1

  • Z10:57, 19.12.2017#

    Надо не узоры на фантиках менять , развивать экономику.

  • Псевдоним11:42, 19.12.2017#

    Была бы новость если было бы подругому. Удивляет то, что находятся ещё ****** которые верят в ВВП и пойдут ещё голос за него отдадут.

  • Люблю путина11:58, 19.12.2017#

    на "выборы" путина кинули 17. 7 млрд рублей, а пенсам не могли добавить 10 млрд. какая в жпу деноминация, хоть 3 копейки сделай доллар, через пять опять будет стоить 70 руб. Это не страна, это срамота на весь мир.

  • РёРј12:23, 19.12.2017#

    Страну просралиии 90 . . запад залез и сделал переворот . . и сразу появился банк России а он принадлежит фрс. . но не государству . . и 50 % банка сбера принадлежит банку России (центробанку). . у нас давно нет государства . . а шайка проплаченых воров от запада

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