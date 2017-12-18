Рубль ждет деноминация и девальвация

Цетробанк преступает к изъятию из оборота ряда купюр и монет

Буквально на днях стало известно о том, что в Центробанке задумались об изъятии 50-рублевой банкноты из оборота. Это притом что еще относительно недавно бумажные 10 рублей заменили "железом". По мнению экспертов, речь идет о постепенной девальвация рубля, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Директор информационно-аналитического центра "Эксперт" Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов отметил, что в Республике Саха (да и в других регионах, надо сказать, тоже) люди практически перестали расплачиваться монетами достоинством меньше 1 рубля. Такой же редкостью становится и купюра номиналом 50 рублей.

"В банкоматах при обналичивании обычно нет таких купюр. Деньги в стране за последние годы значительно обесценились", - сказал эксперт в интервью Regnum.

По его мнению, в ближайшем будущем россияне скорее всего, не перейдут на расчет по безналу. В то же время рубль следует подвергнуть деноминации, считает Данилов.

"Скажем, в 100 раз. Тогда курс рубля к доллару достигнет уровня СССР", - сказал специалист.

Также Данилов высказал мнение по поводу вероятности дефолта в стране. На его взгляд, пока такая перспектива на горизонте не видна – у России есть весьма большие международные резервы. На сегодняшний день их оценивают в почти 430 млрд долларов. Однако совсем не исключен кризис в банковской сфере, который будет сопровождаться дальнейшим отзывом лицензий у банков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.