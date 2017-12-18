Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рубль ждет деноминация и девальвация
Цетробанк преступает к изъятию из оборота ряда купюр и монет
Буквально на днях стало известно о том, что в Центробанке задумались об изъятии 50-рублевой банкноты из оборота. Это притом что еще относительно недавно бумажные 10 рублей заменили "железом". По мнению экспертов, речь идет о постепенной девальвация рубля, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Директор информационно-аналитического центра "Эксперт" Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов отметил, что в Республике Саха (да и в других регионах, надо сказать, тоже) люди практически перестали расплачиваться монетами достоинством меньше 1 рубля. Такой же редкостью становится и купюра номиналом 50 рублей.
"В банкоматах при обналичивании обычно нет таких купюр. Деньги в стране за последние годы значительно обесценились", - сказал эксперт в интервью Regnum.
По его мнению, в ближайшем будущем россияне скорее всего, не перейдут на расчет по безналу. В то же время рубль следует подвергнуть деноминации, считает Данилов.
"Скажем, в 100 раз. Тогда курс рубля к доллару достигнет уровня СССР", - сказал специалист.
Также Данилов высказал мнение по поводу вероятности дефолта в стране. На его взгляд, пока такая перспектива на горизонте не видна – у России есть весьма большие международные резервы. На сегодняшний день их оценивают в почти 430 млрд долларов. Однако совсем не исключен кризис в банковской сфере, который будет сопровождаться дальнейшим отзывом лицензий у банков.
Новости тематики
- Рубль ждет деноминация и девальвация
- Центробанк России обрушил рубль
- Рубль начал резко дорожать
- Доллар рухнет до 52,5 рублей
- Что декабрь сделает с рублем?
- Россияне отказываются от долларов и евро
- Рубль не обратил никакого внимание на Олимпиаду
- Рубль хорошо устроился
- Банки, которые возомнили себя спецслужбами, будут жестко наказывать
- Ипотеку для семей с двумя и тремя детьми компенсируют
Новости раздела
- Рубль ждет деноминация и девальвация
- Центробанк России обрушил рубль
- Названа причина сбоев в системе Сбербанка
- В России пересмотрят основные налоги
- Рубль начал резко дорожать
- Опоздавшие могут заплатить налоги на портале Госуслуг
- Доллар рухнет до 52,5 рублей
- Что декабрь сделает с рублем?
- Россияне отказываются от долларов и евро
- Рубль не обратил никакого внимание на Олимпиаду
Комментарии
-
-
-
-
Псевдоним10:43, 19.12.2017#
В то же время рубль следует подвергнуть деноминации, считает Данилов. "Скажем, в 100 раз. Тогда курс рубля к доллару достигнет уровня СССР", - сказал специалист. Не в 100 раз а в 1000 раз, т. к. курс рубля ссср 1 доллар = 57 копеек по курсу на сайте сбербанка. Госбанк ссср до сих пор функционирует
-
-
-
-
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рубль ждет деноминация и девальвация
- Китай готовит удар по экономике Приморья
- Владимир Путин намекнул, к чему готовиться россиянам
- Центробанк России обрушил рубль
- Медведев назначил нового ректора Дальневосточного федерального университета
- На новогоднем столе многих приморцев не будет красной икры
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Москвичи распробовали курильскую икру
- Правительство России выделило 4,3 млрд рублей пяти дальневосточным регионам
- На Колыме откроется "Контактный музей" военно-исторической реконструкции 14 века
какие нахрен резервы, в пенсионный фонд рука по локоть уже!!! Война, это безумно дорогое удовольстве!