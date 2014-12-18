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Центробанк объявил о новых мерах по поддержке финансового сектора

18 Декабря 2014, 12:55 | В России

ЦБ России объявил в среду о новых мерах по поддержанию устойчивости российского финансового сектора, предусматривающих введение временного моратория на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг, сообщает деловая газета ««Золотой Рог»» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Мораторий, считает руководство ЦБ, «позволит снизить чувствительность участников рынка к рыночному риску».

В рамках объявленных мер регулятор планирует предоставлять кредитным организациям временное право использовать при расчете пруденциальных требований по операциям в иностранной валюте курс, рассчитанный за предыдущий квартал.

Банк России пообещал усовершенствовать механизм предоставления банкам валюты. И ввести для этого дополнительные аукционы валютного РЕПО на разные сроки. Планируется начать предоставление банкам кредитов в иностранной валюте, которые обеспечены кредитными требованиями в иностранной валюте к нефинансовым организациям.

Для управления процентными рисками ЦБ отложит на шесть месяцев — до 1 июля 2015 года — введение ограничения полной стоимости потребительских кредитов. И увеличит диапазон стандартного рыночного отклонения процентных ставок по вкладам населения в банках от расчетной средней рыночной максимальной процентной ставки до 3,5 процентного пункта (вместо 2 п.п. в настоящее время).

Ряд мер призван расширить возможности для управления кредитными рисками. ЦБ намерен, в частности, предоставить кредитным организациям возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери. И увеличить срок, в течение которого кредитная организация может не формировать резерв на возможные потери по кредитам на реализацию инвестиционных проектов.

Банк России пообещал подготовить меры по докапитализации кредитных организаций в 2015 году, что необходимо для «поддержания устойчивости банковского сектора в условиях возросших процентных и кредитных рисков на фоне замедления российской экономики».  

Новые меры объявлены ЦБ два дня спустя после того, как 16 декабря 2014 года регулятор повысил ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых в связи с «необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски». Это было уже второе повышение ключевой ставки за пять дней — 11 декабря регулятор повысил ключевую ставку с 9,5% до 10,5% годовых, но курс рубля продолжил снижаться. 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: кредит  регулятор  кризис  Центробанк  валюта  дефолт 



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