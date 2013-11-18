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Лимит выдачи наличных Сбербанком является нормой в Европе – глава Минфина
18 Ноября 2013, 18:05 | В России
Лимиты выдачи наличных, которые накануне установил Сбербанк, существуют и в европейских странах, кроме того, у граждан есть возможность получить нужную сумму в отделениях, а не через банкомат, заявил глава Минфина Антон Силуанов в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым, пишет РИА "Новости".
Сбербанк с 15 ноября снизил лимиты выдачи наличных по массовым дебетовым картам в 2-4 раза в зависимости от типа карты. Так, суточный лимит снятия наличных по картам Visa Electron и Maestro уменьшен со 150 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, с 6 тысяч долларов до 1,6 тысячи долларов и с 4,5 тысяч евро до 1,2 тысячи евро.
По картам Visa Classic и MasterCard Standard суточный лимит снятия наличных уменьшен со 150 тысяч рублей до 80 тысяч рублей, с 6 тысяч долларов до 2,5 тысячи долларов и с 4,5 тысяч до 2 тысяч евро соответственно.
"Ограничение выдачи наличных денег в банкоматах существует во всем мире. Если поедете в любую европейскую страну, то больше чем 200-300 евро за раз не дадут в банкомате. Это с одной стороны, а с другой никаких ограничений Сбербанк по выдаче наличных средств со своих вкладов в подразделениях Сберегательного банка не вводил", — пояснил Силуанов.
По словам Силуанова, все государства стремятся к увеличению объема безналичного расчета. В России же доля наличных средств в денежном обращении, больше чем в других странах.
"Я хочу сказать, что это не политика Министерства финансов, а исключительно решение Сберегательного банка. Наше министерство к данному вопросу не имеет никакого отношения", — отметил глава Минфина.
Автор: РИА "Новости"
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