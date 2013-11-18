www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Лимит выдачи наличных Сбербанком является нормой в Европе – глава Минфина

18 Ноября 2013, 18:05 | В России
Сбербанк с 15 ноября снизил лимиты выдачи наличных по массовым дебетовым картам в 2-4 раза в зависимости от типа карты. По картам Visa Classic и MasterCard Standard суточный лимит снятия наличных уменьшен со 150 тысяч рублей до 80 тысяч рублей.
 
Лимиты выдачи наличных, которые накануне установил Сбербанк, существуют и в европейских странах, кроме того, у граждан есть возможность получить нужную сумму в отделениях, а не через банкомат, заявил глава Минфина Антон Силуанов в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым, пишет РИА "Новости".
 
Сбербанк с 15 ноября снизил лимиты выдачи наличных по массовым дебетовым картам в 2-4 раза в зависимости от типа карты. Так, суточный лимит снятия наличных по картам Visa Electron и Maestro уменьшен со 150 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, с 6 тысяч долларов до 1,6 тысячи долларов и с 4,5 тысяч евро до 1,2 тысячи евро.
 
По картам Visa Classic и MasterCard Standard суточный лимит снятия наличных уменьшен со 150 тысяч рублей до 80 тысяч рублей, с 6 тысяч долларов до 2,5 тысячи долларов и с 4,5 тысяч до 2 тысяч евро соответственно.
 
"Ограничение выдачи наличных денег в банкоматах существует во всем мире. Если поедете в любую европейскую страну, то больше чем 200-300 евро за раз не дадут в банкомате. Это с одной стороны, а с другой никаких ограничений Сбербанк по выдаче наличных средств со своих вкладов в подразделениях Сберегательного банка не вводил", — пояснил Силуанов.
 
По словам Силуанова, все государства стремятся к увеличению объема безналичного расчета. В России же доля наличных средств в денежном обращении, больше чем в других странах.
 
"Я хочу сказать, что это не политика Министерства финансов, а исключительно решение Сберегательного банка. Наше министерство к данному вопросу не имеет никакого отношения", — отметил глава Минфина.
 
Автор: РИА "Новости"
Теги: сбербанк  платежи  наличный расчет  банковские карты 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru