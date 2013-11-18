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Пенсионеров частично лишат льгот по налогу на недвижимость
Противоречивый налог на недвижимость физических лиц, введение которого отложили на 2015 г., планируют ужесточить.
Как пишет "Российская газета", депутаты Законодательного собрания Волгоградской области выступили с инициативой, согласно которой физическому лицу оставят только три не облагаемых налогом объекта недвижимости. Важно, что новый налог на недвижимость будет распространятся на лиц, которые сегодня относятся к льготным группам населения, например, на пенсионеров. Так, льготники будут освобождены от уплаты налога на квартиру, дачу и гараж. Все остальные объекты недвижимости лиц, отнесенных к льготникам, подлежат налогообложению по кадастровой оценке.
Отметим, ныне действующий закон о налоге на имущество физлиц предполагает полное освобождение от уплаты налогов для ряда категорий граждан: Герои Советского Союза и Герои РФ, а также награжденные орденом Славы трех степеней, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, участники ВОВ и других боевых операций, граждане, причастные к ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. И еще пенсионеры, близкие родственники военных, погибших во время боевых действий.
Если поправки будут приняты, это сильнее всего скажется на льготниках, живущих в регионах с высокой стоимостью жизни, где кадастровая оценка недвижимости, а значит и налогоисчисление, значительно выше, чем по стране в целом.
С введением поправок в закон депутаты предполагают спасти региональные бюджеты от полузаконной налоговой оптимизации, уточняет "РГ". По словам авторов законопроекта, сейчас предприимчивые владельцы недвижимости пользуются льготами как возможностью ухода от налогообложения, регистрируя имущество на льготные категории граждан, что отрицательно влияет на доходы местных бюджетов.
Напомним, введение единого налога на недвижимость физических лиц, базой для которого станет кадастровая стоимость, скорее всего будет сдвинуто и состоится в 2015г., сообщил в октябре заместитель министра финансов Сергей Шаталов, отметив, что в 2014г. ввести налог уже не удастся.
Что касается ставок налога, то по ним уже есть определенность. Согласно данным Минфина, ставка налога на жилые объекты недвижимости стоимостью менее 300 млн руб. составит 0,1%, на иные здания и помещения (в частности, на апартаменты) - 0,5%. В отношении земель сельхозназначения, дачных участков и земель, приобретенных для личного подсобного хозяйства - в пределах 0,3%, для прочих земель - 1,5%. Для тех, кто владеет недвижимостью стоимостью более 300 млн руб., ставка налога будет от 0,5 до 1%, точное значение определят муниципальные власти.
Кроме того, для каждого собственника недвижимости будет действовать послабление: из всей недвижимости, которой владеет собственник, он не будет платить налог за 20 кв. м. Однако сейчас на стадии обсуждения находится вопрос о том, чтобы данной льготой не могли пользоваться собственники недвижимости площадью более 100-150 кв. м.
Облагаться налогом на недвижимость будут не только сданные в эксплуатацию, зарегистрированные объекты, но и объекты незавершенного капитального жилого строительства, причем по ставке, приравненной к жилым помещениям (0,1%). Это нововведение затронет прежде всего интересы людей, приобретающих квартиры на ранних этапах строительства: им придется платить налог за площади, жить в которых они не смогут еще несколько лет. Вырастет налоговое бремя и для владельцев дач. Если раньше в абсолютном большинстве владельцы дач оплачивали только налог на землю, вне зависимости от того, есть на участке дом или нет, то после проведения кадастрового учета даже недостроенные дома станут облагаться налогом.
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Комментарии
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Ксс18:55, 18.11.2013#
Меня больше всего удивляет, что если человек пред пенсионного возраста построил дом для себя и семьи и потом за счет действий правительства лишился работы и остался без денег, должен платить те налоги, которое придумало тоже правительство, то где он должен взять деньги(или они ему дадут)? Слушайте вы хоть понимаете, то что делаете?Или у вас столько денег, что вам пох. . . . ?
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Псевдоним18:56, 18.11.2013#
вот сколько законов принимается все законы против народа , а хоть один из этих законотворцев вспомнил с какой программой он шел на выборы и за что и для чего его выбирал народ , депутаты сраные, только суки зарплаты себе повышать да о своих благах беспокоятся , сделать им зарплату "среднюю" по региону и применить к ним все ихние законы , так чтобы без льгот , тогда посмотрим на долго вас хватит скоты , ну что не закон так херня какая нибудь, включайте мозги и думайте как наполнить бюджет без народа
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