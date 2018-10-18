Зарубежные эксперты подсчитали, сколько будет стоить рубль следующей весной

Российской валюте, считают они, крупно повезло...

Валютные стратеги американского банка JPMorgan Chase & Co считают, что российская валюта в ближайшие месяцы превзойдет «коллег по цеху» в сегменте Emerging Markets (развивающиеся рынки). В частности, они отмечают таких конкурентов рубля, как турецкая лира и южноафриканский рэнд.

Курс рубля будет оставаться устойчивым до марта, прогнозируют эксперты JPMorgan, отмечая, что за тот же период лира подешевеет на 30%, а южноафриканская валюта — на 8%.

После достижения в сентябре своего наихудшего значения к доллару за последние два с половиной года, рубль смог восстановиться на 8% благодаря поддержке цен на нефть и решению Банка России до конца года прекратить ежедневные валютные интервенции.

Два этих фактора, в совокупности с уменьшением количества продающих российскую валюту участников рынка, позволят рублю оставаться стабильным.

«Рублю должно помочь снижение геополитической напряженности. <…> Но связанные с этим фактом риски остаются значительными и непредсказуемыми, на наш взгляд», — подчеркивают стратеги банка.

JPMorgan для своих клиентов сохраняет нейтральную рекомендацию в отношении российской валюты. Эксперты банка прогнозируют, что в марте 2019 года курс доллар/рубль будет на том же уровне, что и в понедельник 15 октября. То есть за одну американскую валюту будут давать порядка 65 рублей и 55 копеек.