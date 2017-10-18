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Рубль прислушивается к решениям XIX Всекитайского конгресса компартии Китая
Поднебесная решает, как она будет жить следующие пять лет
Сегодня: Возможен отскок, пишет деловая газета «Золотой Рог». После вчерашней просадки российский рынок акций может отыграть часть потерь. Brent пробила $58 за барр. на фоне опасений, что напряженность на Ближнем Востоке может привести к перебоям в поставках, а также сокращения запасов энергоресурсов в США (API). Дополнительную поддержку оказали сообщения о повышении уровня исполнения условий сделки ОПЕК+. Главным событием недели станет XIX Всекитайский конгресс компартии Китая (начинается сегодня), который может улучшить настроения на рынках. Инвесторы также будут следить за выступлениями представителей ФРС (президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли и Далласа Роберт Каплан).
На XIX Всекитайском конгрессе компартии Китая будут представлены экономическая программа и руководство ключевых направлений на следующие пять лет. Явная консолидация власти в руках лидера Китая Си Цзиньпина, хотя и ожидаема, может иметь смешанные последствия:
*Позитивно: консолидация власти может позволить лидеру Китая осуществить структурные и экономические реформы, необходимые для устойчивого долгосрочного роста.
*Негативно: успешная реализация структурных реформ предполагает более медленный рост.
*Учитывая необходимость обеспечения баланса между экономическим ростом и социальными обязательствами, вероятность проведения реформ по итогам конгресса выглядит не такой высокой, т.е. можно ожидать новых стимулов.
Смешанная динамика в США и Азии. Американский рынок акций показал смешанную динамику (S&P 500 +0.18%, DJIA +0.18%, NASDAQ -0.01%). Азиатские индексы по большей части растут (Hang Seng без изменений, Shanghai +0.27%, Nikkei +0.03%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.03%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $58.25 за барр. – выше открытия.
Вчера: Под давлением геополитики и промпроизводства. Brent на уровне $58 з а барр. н е с могла определить ход торгов н а российском рынке акций. Инвесторы реагировали на признаки ужесточения политики Федрезерва, растущие геополитические риски и невпечатляющие данные по промпроизводству в РФ за сентябрь, показавшие, что сильный результат за 2К17 был скорее исключением, нежели формированием устойчивого повышательного тренда.
По итогам дня: Цены на нефть Brent выросли (+0.33% до $58.1 за барр.), рубль ослаб к доллару США до 57.35, РТС (-1.00%), ММВБ-50 (-0.66%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС Глобал Маркетс, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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