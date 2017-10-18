Власти готовятся обрушить рубль

Несмотря на существенный рост нефтяных доходов, правительство хочет подзаработать на разнице курсов

Правительство России готовится снова обрушить рубль, сообщает деловая газета «Золотой Рог». По словам аналитиков, опрошенных изданием, ослабление рубля может произойти уже к концу текущего года.

Как пишет «Московский комсомолец», со ссылкой на собственных экспертов, цены на нефть продолжают расти. В начале лета баррель нефти стоил $47-48, сейчас цены колеблются в пределах $57-58. Из-за политической нестабильности на Ближнем Востоке эксперты прогнозируют рост стоимости барреля нефти до $60.

Такой сценарий, по оценкам экспертов, может принести в бюджет РФ дополнительный доход в размере от 1 до 2 трлн рублей.

Однако рост цен на нефть сопряжен с укреплением российской валюты. В 2015 году Минфин заявлял, что укрепление рубля на 1 рубль приводит к потерям в бюджете в 80 млрд рублей. Эксперты «МК» оценили потери бюджета по итогам этого года в случае укрепления российской валюты на 1 рубль в 25 млрд рублей.

Аналитики полагают, что правительство не допустит дальнейшего роста рубля и предпримут действия для ее ослабления.

Как ранее прогнозировало агентство Bloomberg, в 2018 году рубль ждет масштабное падение, которое приведет к затяжному кризису. Базовый прогноз экспертов Bloomberg предполагает снижение курса рубля в среднем на 10% каждые 5 лет. А если США распространят санкции на инвестиции в российский госдолг, доллар может достичь отметки в 70-80 рублей значительно раньше.