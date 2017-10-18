Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Власти готовятся обрушить рубль
Несмотря на существенный рост нефтяных доходов, правительство хочет подзаработать на разнице курсов
Правительство России готовится снова обрушить рубль, сообщает деловая газета «Золотой Рог». По словам аналитиков, опрошенных изданием, ослабление рубля может произойти уже к концу текущего года.
Как пишет «Московский комсомолец», со ссылкой на собственных экспертов, цены на нефть продолжают расти. В начале лета баррель нефти стоил $47-48, сейчас цены колеблются в пределах $57-58. Из-за политической нестабильности на Ближнем Востоке эксперты прогнозируют рост стоимости барреля нефти до $60.
Такой сценарий, по оценкам экспертов, может принести в бюджет РФ дополнительный доход в размере от 1 до 2 трлн рублей.
Однако рост цен на нефть сопряжен с укреплением российской валюты. В 2015 году Минфин заявлял, что укрепление рубля на 1 рубль приводит к потерям в бюджете в 80 млрд рублей. Эксперты «МК» оценили потери бюджета по итогам этого года в случае укрепления российской валюты на 1 рубль в 25 млрд рублей.
Аналитики полагают, что правительство не допустит дальнейшего роста рубля и предпримут действия для ее ослабления.
Как ранее прогнозировало агентство Bloomberg, в 2018 году рубль ждет масштабное падение, которое приведет к затяжному кризису. Базовый прогноз экспертов Bloomberg предполагает снижение курса рубля в среднем на 10% каждые 5 лет. А если США распространят санкции на инвестиции в российский госдолг, доллар может достичь отметки в 70-80 рублей значительно раньше.
Новости тематики
- Власти готовятся обрушить рубль
- Курс рубля потянулся вслед за нефтью
- Рубль оглядывается на нефть, Иран и ФРС
- Почему рубль начнет падать уже в этом году
- Рубль потихоньку сдает позиции
- Цены в начале осени ушли в минус
- Граждане Китая, Индии, Вьетнама и Монголии обогнали россиян по уровню жизни
- Копить на пенсию в России бессмысленно
- Всем россиянам предложено выплачивать ежегодную "нефтегазовую ренту" в 10 тысяч рублей
- Рубль устал давить доллар
Новости раздела
- Власти готовятся обрушить рубль
- Курс рубля потянулся вслед за нефтью
- Рубль оглядывается на нефть, Иран и ФРС
- Власти готовятся к валу краж с банковских счетов граждан
- На "дальневосточной" 2000-рублевой банкноте придирчивые граждане нашли ошибку
- Курс рубля до конца года будет стабильным
- В Центробанке признались, что песня группы "Мумий Тролль" сильно повлияла на вид новой купюры
- Почему рубль начнет падать уже в этом году
- Как безопасно разместить средства на депозите
- Карточные слабости
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Одна из успешных компаний Приморского края признана банкротом
- "Это любопытное назначение"
- Японские автомобили, на которых ездят многие приморцы, небезопасны
- "Восток-1" совершенствует технологии лова
- Один из крупнейших портов Приморья сменил руководителя
- Верховный суд: доверенность на машину может быть и устной
- Власти готовятся к валу краж с банковских счетов граждан
- "Дело Пушкарева", похоже, больше никому не нужно
- В новый рыбоперерабатывающий завод на Камчатке инвестор планирует вложить около 550 млн рублей
- С нового года автомобили и их содержание станут дороже