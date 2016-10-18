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Brent восстанавливается, новых санкций не будет

18 Октября 2016, 18:27 | В России

Сегодня: Внешний фон становится более благоприятным, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Цены на нефть Brent отыгрывают потери предыдущего дня на фоне ослабления доллара. Также российский рынок акций получил поддержку в виде снижения рисков введения новых санкций, хотя ЕС и осудил действия Москвы в Сирии. Единогласное решение европейских властей подчеркивает их скептицизм относительно эффективности новых ограничительных мер, а также желание возобновить экономические отношения с Россией.

Снижение в США, рост в Азии. Американский рынок акций завершил вчерашний день в минусе (DJIA -0.29%, S&P 500 -0.30%, NASDAQ –0.27%). Азиатские индексы сегодня растут (Hang Seng +0.88%, Shanghai +0.52% Nikkei +0.12); фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.27%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $51.78 за барр. – выше открытия.

Вчера: Рисковые активы под давлением. Спрос на рисковые активы снизился под давлением ухудшения перспектив для рынка нефти (рост буровых установок в США, сомнения в способности ОПЕК заключить соглашение о заморозке добычи) и жесткой риторики представителей ФРС. Кроме того, дополнительным негативным фактором для российского рынка стало обсуждения возможности введения новых экономических санкций. Также данные по промпроизводству в России за сентябрь преподнесли неприятный сюрприз: показатель снизился на 0.8% г/г против ожидаемого роста на 0.6% (+0.7% в августе), став новым напоминанием, что восстановление российской экономики идет неровно и зачастую с большой волатильностью по секторам. Тем не менее, по мнению нашего главного экономиста Владимира Тихомирова, общий тренд не изменился, и результат за сентябрь укладывается в наш прогноз на 2016 г. +0.4% г/г.

По итогам дня: Brent (-0.83% at $51.5 за барр.), рубль ослаб к доллару до 63.13, РТС (-0.58%), ММВБ-50 (-0.48%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: баррель  московская биржа  доллар  банки  брент  евро  рубль 






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