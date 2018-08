Главу Центробанка России признали лучшей

Популярный европейский финансовый журнал Euromoney назвал председателя ЦБ России Эльвиру Набиуллину лучшим центральным банкиром (Central Bank Governor of the Year) 2015 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Утро.Ru».

Издание отмечает усилия главы Центробанка РФ в противостоянии "макроэкономическому шторму", в котором оказалась российская экономика. Столкнувшись с санкциями и падением цен на нефть, ЦБ предпринял шаги по стабилизации валюты посредством резкого повышения ставки и наполнения рынка ликвидностью, пишет Euromoney. Центробанк, несмотря на критику, ускорил процесс перехода к инфляционному таргетированию. Это позволило адаптировать экономику к дешевеющей нефти и остановить сокращение резервов. "Шоковая терапия", к которой прибегнул ЦБ, сработала, считают в Euromoney.

Журнал отметил усилия финансового регулятора РФ по очищению банковского сектора от неблагонадежных игроков, цитирует издание "Интерфакс".

"Эта премия - большая честь для меня. Бесспорно, это высокая оценка работы команды Центрального банка России. Наша экономика сейчас сталкивается с серьезными вызовами для финансовой системы, это требует от нас непростых решений и в монетарной политике, и в регулировании банковского сектора. На международных рынках также велика неопределенность, и это требует от нас быть готовыми и к новым вызовам, и звание The Central Bank Governor of the Year налагает в этих обстоятельствах и дополнительную ответственность", - сказала Набиуллина, чьи слова приводятся в сообщении Euromoney.

В 2014 году звание Central Bank Governor of the Year журнал Euromoney присудил главе индийского ЦБ Рагураму Раджану.

При определении лучшего главы центрального банка в качестве экспертов выступают редакторы журнала, банкиры и экономисты.

Напомним, что Euromoney в 2010 году признал лучшим министром финансов года Алексея Кудрина.

А из соотечественников лучшим руководителем центробанка в Европе, но по версии другого английского специализированного издания - The Banker, стал в 2011 году предшественник Набиуллиной Сергей Игнатьев.

Euromoney - ежемесячный журнал, основан в 1969 году. Штаб-квартира находится в Лондоне.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.