Материнский капитал разрешат тратить на первый взнос по ипотеке

В Правительстве разработали механизм использования средств материнского капитала для уплаты первоначального взноса по ипотеке. Направлять полученные от государства деньги на эти цели можно будет в любой момент после рождения второго и последующих детей. Газета «Золотой Рог» напоминает, что до сих пор маткапиталом можно было погашать лишь уже выданные жилищные кредиты.

Правительство утвердило правила использования маткапитала на оплату первоначального взноса по ипотеке. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте Белого дома.

Документ принят в развитие одобренного в мае этого года закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Тогда в него были внесены изменения, позволяющие направлять средства маткапитала на уплату первоначального взноса в любое время со дня рождения второго, третьего и последующих детей. Ранее эти средства можно было использовать только на погашение долга по уже выданному кредиту и лишь по истечении трех лет со дня рождения ребенка.

Согласно постановлению, средства для уплаты взноса будут перечисляться Пенсионным фондом на счет банка, выдающего получателю маткапитала заем. Если перечисленная сумма превышает размер первоначального взноса, остаток возвращается обратно в распоряжение Пенсионного фонда. Аналогичный механизм действует при использовании маткапитала для уплаты основного долга и процентов по кредиту.

В Белом доме уверены, что принятое решение повысит доступность жилья. В июле этого года правительство запретило получать займы на приобретение или строительство жилого помещения с использованием средств материнского капитала в микрофинансовых организациях и кредитных потребительских кооперативах, работающих менее трех лет со дня госрегистрации.

В 2015 году размер материнского капитала равен 453 тыс. руб., с 1 января 2016 года он увеличится до 475 тыс. руб.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.