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Visa потребовала от российских банков переделать все банкоматы

18 Августа 2018, 13:18 | В России

Иначе владельцам карт этой системы мало не покажется

Все банкоматы в России должны быть после апреля 2020 года оборудованы устройствами для взаимодействия с бесконтактными картами и бесконтактными устройствами, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники среди банкиров.

После 18 апреля 2020 года все банкоматы, установленные или обновляемые в России, должны принимать бесконтактные карты и взаимодействовать при проведении операций с бесконтактными устройствами. О таком требовании платежной системы Visa изданию «Ведомости» рассказали два банкира.

«Развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов новой программы Visa», — сказал изданию представитель системы.

По словам гендиректора Visa Альфреда Келли-младшего, сейчас 40% операций в российских магазинах проводятся с помощью бесконтактных карт или устройств. За два года доля бесконтактных операций значительно возросла, тогда она составляла только 2%, сообщила пресс-служба Visa. В мире сейчас бесконтактных примерно две из 10 операций.

По словам начальника управления развития систем самообслуживания Альфа-банка Максима Дарешина, банкомат без NFC-ридера, который взаимодействует с бесконтактными устройствами, не обязательно менять, его достаточно модернизировать, однако придется «повозиться с софтом». Эта операция, по словам другого банкира, обходится примерно в $100.

В ноябре 2016 года заместитель председателя ЦБ России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор ожидает в 2017-2018 годах взрывного роста популярности бесконтактных платежей. Она тогда уточнила, что потребность в использовании карт «умрет через какое-то время». «На самом деле бесконтактные платежи — это, конечно, будущее. И в 2017, 2018 годы будет взрывной рост по таким видам платежей», — отметила тогда Скоробогатова.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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