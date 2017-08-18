Киберпреступников проконтролируют

Центробанк обяжет российские банки с 2018 года ежемесячно предоставлять экономические показатели инцидентов, связанных с хищениями денежных средств со счетов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на газету «Известия.

В отчетность войдут суммы, на которые преступники покушались за отчетный период, объем хищений со счетов клиентов, а также объемы средств, возвращенных гражданам (ранее банки не обязаны были это делать).

При этом технические данные, указывающие на причины возникновения инцидентов, исключат из отчетов. Из сообщения ЦБ: «Изменения нужны для повышения достоверности информации об операционных расходах банков, связанных с осуществлением несанкционированных переводов денежных средств».

Так, с 2013 года все банки ежемесячно сдают ЦБ отчеты о нарушениях, связанных с переводами денежных средств клиентов. С их помощью Банк России аккумулирует статистику по киберпреступлениям. В документах, которые банки направляют в ЦБ сейчас, должны фиксироваться все случаи, связанные с нарушениями при переводе денежных средств клиентами. К ним можно отнести кражи CVV-кода и других данных карты при оплате счета в ресторане или случаи, когда злоумышленники устанавливают на банкоматы специальные считывающие устройства, а затем похищают деньги.

Банки предоставляют ЦБ таблицу, где отражены сам факт инцидента со способом нанесения ущерба, его дата, оператор платежной системы, последствия нарушения, предпринятые действия по устранению его последствий, а также факт обращения в правоохранительные органы.