В Реестр МСП внесены сведения об акционерных обществах

В Приморье к субъектам малого и среднего бизнеса (МСП) теперь относятся 86096 индивидуальных предпринимателей и предприятий, включая ООО и АО, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Теперь акционерные общества наравне с другими субъектами малого и среднего предпринимательства могут самостоятельно внести в Реестр МСП дополнительные сведения о себе, которые помогут найти их крупнейшим заказчикам. Например, сообщить о своей продукции, опыте исполнения контрактов, об участии в программах партнерства, а также дополнить контактной информацией (адрес электронной почты, телефон, сайт).

ФНС России переформировала Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и впервые внесла в него сведения об акционерных обществах, соответствующих условиям по доле участия в капитале, а также по среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и доходу, полученному от предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год. Это стало возможным благодаря изменениям,внесенным в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Реестр МСП сформирован на основе сведений, имеющихся у ФНС России по состоянию на 1 июля текущего календарного года, и информации от других государственных органов и уполномоченных организаций (сегодня это Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Сколково, Московская биржа и 35 держателей реестров акционеров акционерных обществ).

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