Микрозаймы станут дешевле

Министерство финансов предлагает уменьшить проценты и штрафы по микрокредитам сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Коммерсант».

Проект поправок в законодательство, который выставил на общественное обсуждение недобросовестные практики при выдаче потребительских кредитов и займов. Документ размещен для обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Разработчики проекта изменений в законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» предложили ограничить начисление процентов и штрафов по микрозаймам со сроком возврата до одного года суммой в 1,5 суммы основного долга.

«Общие условия договора потребительского кредита (займа) <...> должны предусматривать запрет на начисление и взимание кредитором процентов, <...> неустойки (штрафа, пеней), если сумма начисленных процентов по договору потребительского кредита (займа), неустойки (штрафа, пеней) и иных платежей, не входящих в подлежащую возврату сумму потребительского кредита (займа), достигнет полуторакратного размера суммы потребительского кредита (займа)», — говорится в проекте закона.

Причем это условие должно быть изложено на первой странице договора о займе или кредите, перед изложением индивидуальных условий. Кроме того, законопроект определяет понятие профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, а кредиторы, не подпадающие под это определение, лишаются права требовать от заемщика исполнения условий договора.

Интересно, что в июне 2017 года Банк России запустил совместный с «Яндексом» проект, который позволяет пользователям отличить официально работающие микрофинансовые организации (МФО) от компаний, выдающих займы нелегально. Выданные поисковиком «Яндекс» ссылки на сайты легальных МФО снабжаются специальным маркером в виде зеленого кружка с галочкой и надписью «Реестр ЦБ РФ».

«Это означает, что сведения о ней внесены в государственный реестр МФО, надзор за компанией осуществляется напрямую Банком России или через саморегулируемую организацию, членом которой она является, и деятельность такого кредитора регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей финансовых услуг на микрофинансовом рынке», — говорилось в сообщении ЦБ. Ранее, в июне, «Коммерсантъ» сообщал о разработке в Госдуме проекта закона об ограничении максимального размера процентной ставки по микрозаймам. «Мы намерены установить потолок ставки по займам МФО в 150%», - заявил тогда глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По данным Центробанка, на которые ссылалась газета, среднерыночные значения полной стоимости микрозаймов составляют 599,3%, а предельные значения ставок МФО достигают 799%. В апреле 2017 года президент Владимир ПУТИН сравнил микрофинансовые организации в современной России со старухой-процентщицей из романа Достоевского «Преступление и наказание». «Действительно, известная бабушка из ДОСТОЕВСКОГО — она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками», — сказал глава государства.