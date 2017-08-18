Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Микрозаймы станут дешевле
Министерство финансов предлагает уменьшить проценты и штрафы по микрокредитам сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Коммерсант».
Проект поправок в законодательство, который выставил на общественное обсуждение недобросовестные практики при выдаче потребительских кредитов и займов. Документ размещен для обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Разработчики проекта изменений в законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» предложили ограничить начисление процентов и штрафов по микрозаймам со сроком возврата до одного года суммой в 1,5 суммы основного долга.
«Общие условия договора потребительского кредита (займа) <...> должны предусматривать запрет на начисление и взимание кредитором процентов, <...> неустойки (штрафа, пеней), если сумма начисленных процентов по договору потребительского кредита (займа), неустойки (штрафа, пеней) и иных платежей, не входящих в подлежащую возврату сумму потребительского кредита (займа), достигнет полуторакратного размера суммы потребительского кредита (займа)», — говорится в проекте закона.
Причем это условие должно быть изложено на первой странице договора о займе или кредите, перед изложением индивидуальных условий. Кроме того, законопроект определяет понятие профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, а кредиторы, не подпадающие под это определение, лишаются права требовать от заемщика исполнения условий договора.
Интересно, что в июне 2017 года Банк России запустил совместный с «Яндексом» проект, который позволяет пользователям отличить официально работающие микрофинансовые организации (МФО) от компаний, выдающих займы нелегально. Выданные поисковиком «Яндекс» ссылки на сайты легальных МФО снабжаются специальным маркером в виде зеленого кружка с галочкой и надписью «Реестр ЦБ РФ».
«Это означает, что сведения о ней внесены в государственный реестр МФО, надзор за компанией осуществляется напрямую Банком России или через саморегулируемую организацию, членом которой она является, и деятельность такого кредитора регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей финансовых услуг на микрофинансовом рынке», — говорилось в сообщении ЦБ. Ранее, в июне, «Коммерсантъ» сообщал о разработке в Госдуме проекта закона об ограничении максимального размера процентной ставки по микрозаймам. «Мы намерены установить потолок ставки по займам МФО в 150%», - заявил тогда глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По данным Центробанка, на которые ссылалась газета, среднерыночные значения полной стоимости микрозаймов составляют 599,3%, а предельные значения ставок МФО достигают 799%. В апреле 2017 года президент Владимир ПУТИН сравнил микрофинансовые организации в современной России со старухой-процентщицей из романа Достоевского «Преступление и наказание». «Действительно, известная бабушка из ДОСТОЕВСКОГО — она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками», — сказал глава государства.
Новости тематики
- Россияне потянулись в обменники
- Киберпреступников проконтролируют
- В Реестр МСП внесены сведения об акционерных обществах
- Микрозаймы станут дешевле
- Дожили: на курс рубля стала влиять политическая нестабильность в США
- Рубль ослаб вместе с мировой напряженностью
- Рубль опять набирается сил
- Рубль к концу года резко подешевеет
- Напряженность между США и КНДР укрепила рубль
- Пенсионный фонд расширяет электронные услуги
Новости раздела
- Россияне потянулись в обменники
- Киберпреступников проконтролируют
- В Реестр МСП внесены сведения об акционерных обществах
- Микрозаймы станут дешевле
- Дожили: на курс рубля стала влиять политическая нестабильность в США
- Рубль ослаб вместе с мировой напряженностью
- Рубль опять набирается сил
- Рубль к концу года резко подешевеет
- Напряженность между США и КНДР укрепила рубль
- Пенсионный фонд расширяет электронные услуги
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморцев предупреждают о новом виде мошенничества в аэропортах стран АТР, Турции и Египта
- Водолазы Тихоокеанского флота нашли в территориальных водах России затонувшую подлодку
- Рубль к концу года резко подешевеет
- В Приморье ОСАГО выворачивает на встречную
- В Приморье многодетные семьи массово отказываются от бесплатной земли
- Участников ВЭФ во Владивостоке ожидают Башмет и народное караоке с Хором Турецкого
- Власти КНДР срочно вызвали в Пхеньян своих послов, включая посла в России
- Рыбаки Камчатки поедут на Международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербург
- Глава Хасанского района: "Никаких вредных производств на территории района не планируется"
- Резидент Свободного порта Владивосток взялся за уникальную тару